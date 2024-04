Bata Živojinović više ne počiva u Aleji zaslužnih građana: Ispunjena poslednja želja čuvenog glumca, evo gde su premešteni posmrtni ostaci

Legendarni srpski glumac Velimir Bata Živojinović sahranjen je 2016. godine u Aleji zaslužnih građana Novog groblja u Beogradu, a njegovo telo više ne počiva tamo.

Naime, poslednja glumčeva želja bila je da se sahrani pored svoje supruge Julijane Lule Živojinović u porodičnoj grobnici u selu Koraćica, gde je odrastao, što mu je danas uslišeno. Njegovi posmrtni ostaci danas su premešteni u Koraćicu, gde će mu danas, u crkvi Svete Trojice, danas biti održan i parastos.

Miljko Živojinović, Batin sin, svojevremeno je govorio o glumčevoj želji.

- To je bila njihova velika želja da budu zajedno i mislim da je potpuno logično da ljudi koji su proveli preko 60 godina zajedničkog života, budu zajedno zauvek. Ja sam onda zamolio prvo našeg oca, Željka Milića, paroha Koraćičke crkve Svete Trojice. On mi je rekao da moram da pitam vladiku Jovana Šumadijskog, pa sam ga pozvao telefonom iz Pariza. On je dao blagoslov i mi smo majku Lulu tu, smestili i ostavili smo jedno grobno mesto gde bi trebalo da bude Bata. Neposredno posle toga je krenula korona i mi dve godine nismo mogli da prebacimo Batu, a ja sam sve potrebne dozvole dobio još 2020. godine. Posle par meseci od majčine smrti i kada je prošla korona, mi smo počeli sa radovima, sa otkopavanjem i onda se ispostavilo da se tu nalazi vodovod od sela Koraćice. Morali da dovedemo bager koji je izmestio taj vodovod za nekih pet metara i sačekamo bar godinu dana da se ta zemlja slegne i da prođu sva četiri godišnja doba. I kada je to sve prošlo, evo sad smo ušli u tu proceduru - radili smo usek i veliki spomenik od belog mermera. Očekujemo 30. aprila u 12 sati da će doći svi naši prijatelji i da će se konačno Bata i Lula opet spojiti, za večnost - ispričao je jednom prilikom Miljko.

