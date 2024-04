Haris Džinović ima novu devojku?! Pevač nastavio dalje posle Meline - našao mlađu, evo detalja

Haris Džinović u jeku je estradnih afera otkako je pre nekoliko meseci priznao da se razveo od supruge Meline, a zbog čestih i javnih prozivki na račun nekadašnje supruge, zamerili su mu mnogi.

I dok je u nekoliko navrata i javno govorio da je prevaren, izdan, te da ga je Melina koristila isključivo zbog finansija, prijatelji i kolege savetovali su ga da tiho otpati razvod, a kako saznajemo, konačno ih je i poslušao. Naime, izvor blizak pevaču otkriva da Haris već nekoliko nedelja uživa u romansi sa uspešnom poslovnom ženom koja je deceniju i po mlađa od njega.

- Razvod je znatno teže pao Harisu nego Melini, i to je postajalo jasno svakim njegovim oglašavanjem. Jednostavno nije uspeo da procesira da se razvode posle svih tih godina. Dugo je pokušavao da spasi taj odnos, čak dve godine pre nego su se i zvanično rastali. Postalo je nepodnošljivo slušati koliko je povređen nakon što su se pojavile tvrdnje da je Melina u vezi sa beogradskim biznismenom. Digli smo ruke od svake šanse da će ikada preboleti krah braka. Ipak, dva meseca nakon razvoda spontano se povezao za ženom koju odavno zna i uplovili su u romansu posle nekoliko viđanja - tvrdi izvor i otkriva da je Džinovićeva nova izabranica umnogome slična Melini.

Haris je oduvek ljubitelj lepih žena. Takve su mu sve prijateljice i poznanice. Upravo nas zato i nije začudilo kada je obnovio kontakt sa jednom od najzanosnijih iz svog okruženja. Na prvi pogled jako liči na Melinu, budući da je atraktivna, zgodna i tip top sređena, a kako je uspešna u poslu kojim se bavi i imaju zajedničke prijatelje, bliskost je došla spontano. Ne samo da ne krije da je otpočeo romansu već ih poslednjih dana viđaju u prestižnim prestoničkim restoranima. Uopšte ga ne zanima šta će Melina o tome misliti jer je kroz novu partnerku shvatio da je još uvek živ i sposoban da uživa u ljubavi. To mu je dalo novi vetar u leđa i uživa u svakom trenutku koji provede sa novom partnerkom - navodi izvor uz tvrdnje da je Haris ipak oprezan.

- Iako mu prija društvo te žene, ne želi da brza i da se zaleće sa emocijama. Lepo im je, provode nekoliko sati dnevno zajedno i uživaju jedno u drugom van njegovog porodičnog doma. Osim što razvod od Meline smatra odličnom lekcijom, ni pod razno ne želi da njegova deca budu upućena u to s obzirom da je tek otpočeo vezu. Povukao je ručnu i kada su izjave o Melini u pitanju s obzirom da se konačno pomiro sa tim da nema nazad i više ne oseća ni želju ni potrebu da pomiri sa njom. Baš nam je pre nekoliko dana rekao da nije za bacanje i da je još uvek fatalana po lepotice. To je jasan znak da je i on uspeo da preboli, te i da za njega kreću neki lepši dani - zaključuje izvor za Alo!

Autor: pink.rs