'Posle saobraćajke sam ostala invalid' Teška ispovest Mire Banjac (94) posle nesreće: Brinem o bolesnom sinu, teško se krećem

Glumica Mira Banjac, uprkos tome što je 2021. godine doživela tešku saobraćajnu nesreću i ulazi u 95. godinu, kuva, ide do pijace i brine se o nasledniku.

- Što se tiče javnosti, povučena sam skoro tri godine posle te nesreće. Ne izlazim često iz kuće, ponekad do pijace, ali sa nekim. Teško mi je bilo, ostala sam invalid. Nikada nismo imali sudar pre toga. Krećem se, ali malo teže. Kada je počelo celo telo da me jako boli, svesna sam bila šta se dogodilo. U Foči smo bili na hitnom prijemu, pregledali su nas tamo od glave do pete i vratili smo se kući - rekla je Mira i dodala:

Glava je zdrava, samo čuvam glavu. Mogu da čitam, pratim izdavaštvo, neke nove pisce koji dolaze... Ne mogu da učestvujem na silnim promocijama, iako sam zvana. Pokušavam da budem korisna sebi i svojoj okolini, živim normalan život, imam bolesnog sina oko kojeg sam zauzeta, nemam toliko vremena za sebe. Skuvam ručak, namirim nas oboje i to je to.

Mira se trudi da bude u toku sa novitetima na filmskoj i pozorišnoj sceni, ali više ne može da prihvati sve što joj ponude.

- To su predstave i putovanja, ne mogu da budem na raspolaganju 24 sata. Ako se nastavi snimanje “Zakopanih tajni”, pojaviću se. Dobijala sam ponude za druge projekte, ali sam odbila. Teško mi je zbog toga, poštujem rad mojih kolega, ali nisam u mogućnosti. Pratim pozorište, festivale, ponekad odem na premijeru. Pratim sve moje kolege, i javljaju se, u kontaktu smo. Sada mi se najavio Aljoša Vučković da će doći za nekoliko dana - istakla je i dodala da ni za čim više ne čezne.

- Putovala sam mnogo, obišla tri kontinenta sa pozorištem, to su bile velike turneje jer je bila odlična upravnica Mira Trailović. Zadovoljna sam, sada nemam potrebe da idem na daleke destinacije. Mnogo stvari mi je nedostajalo u karijeri, ali ne maštam šta bi moglo da bude drugačije, mirim se sa situacijom. Koliko mogu, pokušavam da nađem ravnotežu između privatnog i poslovnog. Velike stvari više ne mogu da pokrenem, sa malim sam zadovoljna. Imam četiri monografije, knjige, šta ćeš više - rekla je Mira, te se nadovezala:

- Zahvalna sam životu, mnogo su mi pomogli drugi ljudi, glumci, reditelji, scenaristi... Bila sam i na filmu, televiziji i u pozorištu. Karijera je zatvorena, tu nema šta više da se kaže. Ne mogu ni da pamtim neke stvari, ni da se vraćam u prošlost. Kapiram život koji me je sada zatekao. Ne pamtim više tekstove, ne čeznem...

