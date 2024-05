'Moje kolege je udarila slava u glavu' Uroš Živković prozvao pevače, evo šta im zamera

Sutra se širom Srbije praznuje Prvi maj, a mladi folk pevač Uroš Živković je tog dana, kako kaže, obično s prijateljima u prirodi, gde se svi opuštaju uz muziku i piće, a obično se sprema i pečenje, što mu je, kako sam tvrdi, poseban merak.

- I ove godine sam sebi rešio da dam oduška i da se lepo provedem s društvom na Praznik rada. Imam prijateljstva koja traju i po 10 godina i kad se skupimo da se podružimo, stvarno se opustimo za sve pare. Uglavnom je to neka seoska varijanta, u obzir dođu i vikendice. To obično organizuje nekoliko mojih drugara i ja pošto nam je ostala neka dedovina. Kombinujemo se u ove dane i menjamo lokacije. Uglavnom, prvo idemo kod mene, tu je obavezna neka muzikica, neki roštilj i pečenje, mora da se okrene. To nam je nekako merak. Rakija i vino su obavezni, jedna domaćinska priča - kaže Uroš i dodaje:

- Tu je vreme za mnoge stvari, naravno, presudni faktor. Ako je lepo, onda smo napolju ceo dan. Tu su nebitne teme, mnogo smeha i to je to.

Uroš kaže da je vrlo zreo iako je mlad, pa ga estrada nije iskvarila.

- Rano sam počeo da se bavim muzikom i mislim da sam ostao čvrsto na zemlji. Poznato je da slava neke moje kolege povuče, tu je veliki izazov i treba ostati pribran. S druge strane, od starta sam znao da sam javna ličnost i da ne mogu da se glupiram na sve strane. Nisam tip koji pravi skandale i trudim se da se normalno ponašam u javnosti - kaže on.

Autor: pink.rs