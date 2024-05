'Rodila mu je decu, normalno je da joj KUPUJE I TROŠI PARE NA NJU' Pevač žestoko o razvodu Džinovića: Treba to da zadrži za sebe!

Razvod Meline i Harisa Džinovića napravio je pravu pmetnju, a sada je svoj sud o toj temi dao i pevač iz Granda koji je svojvremeno sarađivao sa Džinovićem.

Rajo Simonović, pevač iz "Zvezda Granda" otkrio je da ne prepoznaje svog kolegu.

- Onoliko koliko ga ja poznajem privatno i koliko sam imao prilike da ga upoznam, mogu samo da kažem najbolje reči o njemu - rekao je Simonović, a na pitanje da li je očekivao da će Haris izneti sve u javnosti i da li poznaje takvog pevača, odgovorio je:

-Ne, iskreno. On je uvek nekako bio čak i ćutljiv, povučen. Uvek je znao da se našali i to baš dobru šalu da odvali, da svi popadamo od smeha. Sviđa mi se taj način humora, inače svi Bosanci imaju dobar smisao za humor.

Rajo je istakao da Harisa dobro zna, dok Melinu ne poznaje.

- Nju nisam imao prilike da upoznam, a što se njega tiče, nisam ni ja očekivao da će uopšte da priča i iznosi neke privatne stvari. Svi mi žrtvujemo sebe za nekog drugog, za lepšu polovinu, za člana porodice, nekoga sa kim živimo. To su normalne stvari, normalno je da ćemo da učinimo i da damo, da kupimo i potrošimo. Ali, opet mislim da sve to treba zadržati za sebe. Sad sam se setio šta je rekao i moj drugi kolega Šako Polumenta, ipak mu je ona rodila decu, tako da mislim da svaka priča je suvišna i treba da se zadrži za sebe. Što kažu, „O bivšima sve najbolje“ - istakao je Rajo i otkrio kako bi se on poneo da dođe do razvoda.

- Znam da su to neki kritični, emotivni momenti i teški za čoveka. Znam da nije lako i pogodi u trenutku, ali opet treba gledati na sav taj prethodni period, tih 10, 20, 30 godina treba imati u svakom momentu na umu i da zarad toga ostane dosledan sebi - rekao je Simonović.

Pevač je otkrio na čijoj je strani u slučaju razvoda Harisa i Meline.

- Žene su nekako slabije od muškaraca, ne uvek naravno. Ima mnogo uspešnih i pametnijih žena, ali u suštini su uglavnom slabije, tako sam uvek na strani nežnijeg pola, ali u ovoj situaciji oko Meline i Harisa, ako je verovati navodima medija, ja sam na strani Harisa Džinovića. Jedino mi smeta što iznosi detalje iz privatnog života, jer se ljudi time hrane. Ipak, negde ga i razumem, verovatno je povređen, emotivno rastrojen. Dve decenije braka nije malo, verujem da mu je potrebna podrška javnosti nakon svega - zaključio je pevač.

