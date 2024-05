PRIKRILI PRIVLAČNOST HLADNOĆOM?! Teodora i Gačić u vaskršnjem editorijalu Pink.rs kao dva stranca, a ovako je tekla njihova priča! (FOTO)

Teodora Delić i njeno pojavljivanje u karantinu pred ulazak u "Elitu" sa ocem Maje Marinković, Radomirom Marinkovićem Takijem, podiglo je veliku prašinu u javnosti, te se zbog ne podudaranja izjava samog Takija, koji tvrdi da između njih nije bilo ničega, i nekih od bivših učesnika koji s druge strane smatraju da je bilo nečeg više, njihov odnos i dalje smatra misterijom.

S druge strane, u karantinu, Teodora Delić bila je u sobi sa Slađom Lazić Bošković, te nisu izlazili iz istih, a ono što je ekipa portala Pink.rs uspela da isprati, jeste da Nemanja Gačić nije izlazio iz njihove sobe, te se pretpostavlja da se Teodora Nemanji dopala još od tada.

No, međutim, oni su imali korektan odnos u rijalitiju, sve dok ona nije počela da flertuje sa bivšim dečkom Miljane Kulić, Nenadom Macanovićem Bebicom, sa kojim je bila u nedefinisanom odnosu skoro mesec dana.

Kada su shvatili da je to to, rešili su da stupe u ljbavni odnos i time se pohvale javno za crnim stolom, što je negde Gačića ostavljalo po strani. No, međutim, stvari su počele da se komplikuju kada je ona, misleći da niko ne vidi, počela da se očijuka sa Nemanjom i da po raskidu s Bebicom, flertuje sa njim. Kada se pomirila sa Macanovićem, pravdala je to inatom, ali i tokom poslednjeg raskida, došlo je do prebacivanja flerta sa Gačićem, te sada, Bebica i Teodora nisu zajedno.

Kada su Bebica i Teodora raskinuli, Gačić se nije odvajao od Teodore, tj. trudio se da maksimalno bude u njenoj blizini, iako za crnim stolom toko emisija sede jedno preko puta drugoga.

Njih dvoje su pozirali za vaskršnji editorijal portala Pink.rs, u veoma bliskom izdanju, jedno pored drugog, a ono što je mnoge zapravo šokiralo jeste to da ni na jednoj fotografiji nisu nasmejani.

Šta će se na dalje odvijati između Teodore i Gačića, ostaje nam samo da ispratimo.

Autor: N. Ž.