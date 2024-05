'MOJA DECA NEMAJU TELEFONE!' Jelena Đoković progovorila o porodici i pravilima u njihovoj kući: Neke granice ne smeju da pređu!

Novakova supruga se godinama unazad bavi društvenim temama kroz njihovu fondaciju, a doprinos zdravom odrastanju sve dece je od početka njihov glavni cilj.

Jelena i Novak Đoković imaju dvoje dece, Taru i Stefana, a supruga najboljeg tenisera ne iznosi često detalje o njihovom privatnom životu, te nas je iznenadilo što je sa nama odlučila da podeli koja joj je glavna zvezda vodilja u ulozi majke.

Kako naziv prve regionalne konferencije "Novak Đoković fondacije", nosi naziv "Roditeljske perspektive: Osećanja i jasne granice", pitali smo Jelenu kako iznova pokazivati ljubav detetu, a ujedno biti strog.

Jelena: "Idemo iz jednog ekstrema u drugi"

- To je sjajno pitanje, kao roditelj se često pitam kako da budem i dovoljno jasna našoj deci, i dovoljno autoritativna da zadržim određene granice koje ne mogu da pređu. Često mi je to teško ukoliko nisam emotivno regulisana i ukoliko me osećanja preplave. To je razlog zbog čega mnogi roditelji reaguju previše popustljivo ili strogo, deca nemaju balans i konstantnost od strane roditelja. Idemo iz jednog ekstrema u drugi. Njima treba normalno okruženje da bi mogli da se razvijaju - rekla je Jelena na početku, te se osvrnula na korišćenje mobilnih telefona kod dece.

Ne vraća se u prošlost

- Nećemo se više vraćati unazad na to kako smo mi odrastali, deca nažalost jesu izložena ekranima i posledice jesu mnogostruke. Istraživanja kažu da deca imaju poremećaj pažnje, društvene mreže su napravljene tako da stvaraju zavisničko ponašanje. U jako kratkom periodu pogledaju dosta sadržaja, njihov mozak je treniran da menja mnogo informacija i ne možemo da vidimo decu koja uspevaju da zadrže pažnju u razgovoru i školama, a da ne pričam o drugim problemima. Nadam se da ćemo naći bolje rešenje - objasnila je Jelena, koja se takođe sa tim bori.

- Uspešno se još uvek borim, moja deca imaju devet i šest godina, za sada nemaju telefone, niti tablete. U školama se na određenim časovima tableti koriste, ali je to za sada u nekim granicama zdravog razuma - zaključila je Novakova supruga, a šta je još Jelena poručila na ovu temu, poslušajte u videu na početku teksta.

