Šok!

Voditeljka Jovana Jeremić u "Novom jutru" ugostila je astronumerološkinju Ružicu Kralj i astrologa, kako bi izneli prognoze zvezda za našu predstavnicu na Evroviziji u Malmeu, Teya Doru, koja će večeras nastupiti u finalu pod rednim brojem 16.

- Teya će pobediti sa pesmom "Ramonda". Mi bi kao zemlja napravili preokret. Ima jak horoskop, jedinica u dohovnosti, devetka je u numerologiji kao i ti Jovana. Čudna je, jako je neobična i mistična. Njene reči odzvanjaju svetom, napraviće najveći bum ikada u inostranstvu, pogotovo sledeće godine. Jedino imamo problem, pošto smo u periodu tranzicije, pa da nas negde bace na pod - rekla je Ružica Kralj, a onda se osvrnula na nastup predstavnice Irske, koje je intrigiralo javnost:

- Kroz reči i kroz pesmu direktno bacaju kletvu i crnu magiju na gledaoce. Ogradite se, jer je ovo vrhunac satanizma. Ovaj prelaz od prvog maja, mi sada treba da pobedimo ovo zlo - rekla je ona.

- Kada je nastala Evropa, taj horoskop je đavolji horoskop...Nisam to gledao, ne mogu to da kažem, pratio sam neke druge stvari, kineskog zmaja. Naša predstavnica je jako super, ali i slovenačka pesma i oni pričaju veštičju priču, o toj veštici koja je prva osuđena za to - rekao je astrolog.

- Ona ima jupiter na jako dobroj poziciji i to je zaštita od gospoda Boga. Koliko god da je satanizam prisutan... - rekla je Ružica.

- Ja sam bio fan grupe "ACDC", onda sada shvatiš da i tu ima skrivenih poruka, ali to mladi ljudi ne kapiraju - rekao je gost.

- Ja kažem da će osvojiti svet. Ona je kroz "Džanum" osvojila svet, ovo je samo produžena ruka za neki novi period i svi će je podržati - rekla je Ružica Kralj.

