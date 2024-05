'TVOJA PORODICA ME JE MALTRETIRALA, PREVARIO SI ME S MUŠKARCEM!' Alberto se uključio u UŽIVO emisiju i ZARATIO s Palčicom, ona mu zapretila DOKAZIMA, pa mu poručila: Ja te za četiri godine prevarila 500 puta! (VIDEO)

Anastasija Stanojević, poznatija kao Palčica, šokirala je javnost kada je dovela u pitanje seksualnu orijentaciju bivšeg dečka, Alberta u emisiji "Pitam za druga" na RED TV, otkrivši da je bila sa muškarcem, kako je rekla, koji je pripadnik druge orijentacije.

Ono što je ponajmanje očekivala, jeste da će se Alberto javiti u uživo emisiji, te je tom prilikom ušla u žestoku verbalnu raspravu sa njim, otkrivši da ju je prevario sa muškarcem.

- Dobro me slušaj, dosta si pljuvao po meni, sad ćeš videti šta ću sve objaviti. Dok me je tvoja porodica maltretirala, do toga da si ti mene varao sa muškarcem, a znaš da imam sve slike u telefonu. Upozoravam te, ne idi daleko, kada budem razvezao jezičinu, neće ti biti dobro - rekla je Palčica.

- Moje emocije su se ugasile zato što je prevarila dečka, ima veze, zato što će sutra mene da prevari - rekao je Alberto.

- E da ti znaš koliko sam puta tebe varala, ja te za četiri godine prevarila jedno 500 puta - rekla je Palčica.

- Gde radiš sada - pitao je Alberto.

- Šta te to zanima javno?! Javi mi se, pa ću ti reći. Neću da kažem javno, dolaziće da me uhodi - rekla je Palčica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs