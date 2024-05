'Otac mi se upokojio dan posle mog rođendana...' Aco Pejović otvorio dušu: Ništa više nema tu čar

Pre dve godine, publika na Niškoj tvrđavi prisustvovala je pravoj muzičkoj čaroliji koju je priredio Aco Pejović, a Nišlije je obradovao i sredinom meseca, kada im je ponovo pevao.

Aco Pejović je na samom početku progovorio o novom albumu, pesmama, ali je i otkrio da čuva po jedan primerak svakog albuma u vidu CD-a.

- Radujem se jako, jako sam srećan što posle dve godine sam opet na platou ispred Niške tvrđave. Tada je izašla pesma "Ponoć", a sada izlazi novi album posle šest-sedam godina...Čuvam po jedan primerak CD-a od svojih sedam albuma. Radujem se što posle toliko godina izbacujem kompletan album, izbacivao sam numere - rekao je Pejović, a onda je otkrio kakva očekivanja ima od novog albuma:

- Ja sam se potrudio, a da li će biti kako je publika očekivala, to neka publika i odluči, neka oni odrede šta će biti hit i pesma za sva vremena. Biće pesama koje su malo drugačije koje sam do sada radio, biće i pesma, uradio mi je čovek koji je radio "Sve ti dugujem", sada mi je uradio "Poslednji valcer". Drugačiji je ritam, ali ima neku tu dušu i posvećeno je svim damama koje su celog svog života ostale zaljubljene, ali nećemo da izuzmemo i muškarce - istakao je pevač.

Na koncertu u Zrenjaninu, Aca je ispunio želju momka koji je poželeo da na bini zaprosi svoju devojku, te je otkrio da toga ima uvek:

- Toga ima uvek, to kada bi radili, mogli bi svaki koncert da imamo takvu situaciju. Dođe po dvoje, troje, četvoro kod organizatora da zamoli da dok traje koncert da zaprose devojku. Meni je jako drago da ljudi biraju moj koncert za veridbu, jer sve što slavi ljubav je meni drago. Kada čujem ili vidimo to, mislim da će jednog dana se rodi neka nova ljubav, u smislu dece, da je tu porodica...Ko može drugačije da oseća i šta osim zaista lepote?! - rekao je Pejović.

Ovaj rođendan je dočekao u Dubajiu, a od pre dve godine, za njega rođendani više nisu isti, s obzirom na to da mu je, samo dan nakon njegovog rođendana, umro otac.

- Ja sam svih ovih godina do sada slavio rođendan sa prijateljima, pravio žurke, ali sam uvek slavio. Slavim ga i sada, u Dubaiju je bio sjajan koncert. Bilo je nevreme, jedva smo stigli, ostali smo bez instrumenata, pa smo tamo iznajmljivali. Bio sam srećan, a opet s druge strane, meni se dan posle rođendana otac upokojio, tako da će me ubući rođendani podsećati na njega. Nema mi više tu čar da se radujem, ali nemam više tu lepotu dočekivanja rođendana - rekao je Aco, a onda je dodao:

- Zahvalan sam Bogu, pa onda roditeljima na vaspitanju i onome što su mi usadili u najranijem detinjstvu. Ja sam to zadržao i dan-danas se vodim tim principima da moraš da se izboriš i ozbiljno pomučiš za ono što hoćeš da dobiješ. Tako da, ponosan sam na moje roditelje i na sve to što su mi u mladosti usadili da danas živim tako kako živim i razmišljam o tome kako doći do ciljeva, ne gaziti po mrtvima, nego da se boriš - rekao je pevač.

Autor: N. Ž.