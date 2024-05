I DALJE U PRITVORU! Oglasilo se tužilaštvo o slučaju Marka Miljkovića - pretio i vređao policajce, pa na njih fizički nasrnuo, evo detalja

Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo o slučaju Marka Miljkovića, bivšeg učesnika rijalitija, koji je juče priveden.

Naime, Miljkovića je policija sinoć uhapsila na Novom Beogradu, a po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva odredila mu zadržavanje do 48 sati. On je u Urgentni centar doveden u pratnji policije, a na rukama je imao povrede, dok mu je majica bila cela iscepana.

- Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd su doneli rešenje o zadržavanju M.M. (rođen 1983. godine) zbog krivičnog dela Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. Zakona o javnom redu i miru. Okrivljeni je, pod dejstvom alkohola, prvo narušavao javni red i mir u zgradi u kojoj stanuje na Bežanijskoj kosi, nakon čega je u prostorijama PS Novi Beograd okrivljeni pretio policijskim službenicima i vređao ih, oglušavajući se o njihove naredbe, nakon čega je pokušao fizički da nasrne na policijskog službenika. Okrivljenog će javni tužilac saslušati dana 15.05.2024. godine, saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, Marko se žalio na stanare koji žive iznad njih, jer su mu na terasu bacali pomije, a onda im je kako je on sam rekao uzvratio jajima. Miljković je potom pozvao i policiju u stan i bio vrlo besan. Marko Miljković testiran je i na narkotike, a osim toga Marko je u Urgentnom centru "pravio šou".

Da je Marko problematičan, potvrdio je noćas i njegov komšija.

-Firma koja je radila zgradu napravila je propust, i onda su oni sada krenuli u akciju da to popravljaju i sređuju od stana do stana. Jutros su došli kod nas, ja nisam bio kući. On je došao i pitao je bahato "Šta to radite?" Posle je pravio haos po zgradi. Policija je došla, pa su ga opomenuli, a onda su ga priveli - počeo je komšija, pa otkrio u kakvim su odnosima:

- Meni je ovo sve zaista neprijatno. Uredno im se javljamo. Njega je kućni savet prijavio, iz priča sam čuo da je problematičan, upadao je komšijama u stan. Nisam očekivao takvo ponašanje od njega. Nikakav nisam imao hir, ja mislim da su njega prijavljivale neke komšije - iskren je bio komšija u razgovoru za Kurir.

Inače, Miljkovića su juče vodili i na pregled u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Autor: pink.rs