Otvorila dušu!

Pevačica Jelena Tomašević predstavila je večeras svoj novi album pod nazivom "Iskrena". Tom prilikom smo sa Jelenom razgovarali o novom projektu, podršci njene porodice, ovogodišnjoj Evroviziji, a ona se prisetila i pokojnog oca koji joj večeras posebno nedostaje.

- Sjajno se osećam. Nedavno je izašlo sedam novih pesama i spotova. Objedinjene su i stare i nove pesme, to je bio moj način da obradujem sve one koji vole moju muziku. Zahvalna sam svojoj publici i podršci sve ove godine. Svaki put se iznova obradujem kad čujem svoju pesmu na radiju - rekla je Jelena i dodala:

- Nini i Ivanu se dopada, učestvovali su u procesu stvaranja. Dok se miksao album oni su učestvovali u tome i znaju svaku notu i svaki stih. Najveća su mi podrška Ivan i Nina. Nina je tinejdžerka i već ima izgrađene stavove - otkriva Jelena i dodaje:

- Svakako mi je favorit ''Iskrena'' i ''Nema te'' se izdvojila po toj snazi muzike. Najviše komentara dobijam za ''Ruke druge žene'' koju je pisala Maja Sar - poručila je pevačica i dodala:

- Navijala sam za Teya Doru, bila je sjajna i dostojanstvena, divno nas je predstavila. Zaslužila je bolji plasman. Ja sam naijala i za Fransuza, on mi se najviše dopao i kao pevač i kao pojava. I hrvatski predstavnik mi je bio sjajan. Za sada nemam želju i potrebu za Evrovizijom, a skoro sam otišla na ''Beogradsko proleće'', tako da nikad se ne zna. Imaću koncerte po regionu i tome se baš radujem, posle toga i Srbija - rekla je Jelena i dodala:

- Trudim se da se ne plašim i da verujem Nini, na tome smo radili Ivan i ja i kad je ona bila mala. Živimo u teškim vremenima. Gledam da je ne odgajam u strahu, verujem da će sve biti u redu. Mislim da mama i ćerka ne mogu da budu najbolje drugarice, od velikog je značaja da imamo poverenja u majku i oca. Da nekome kažemo šta nas muči i da zajedno to rešimo. Najviše mi nedostaje tata i on bi bio presrećan da je na ovoj promociji, ja verujem u život posle smrti i znam da je on negde tu na nekom oblaku da nas gleda i podržava. Bio bi ponosan da je tu, uvek je bio iskren i rekao šta mu se sviđa, šta mu se ne sviđa - poručila je Jelena.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs