DESINGERICA NEĆE NA EVROVIZIJU! Obratio se fanovima urnebesnim snimkom i razočarao MNOGE! ''Desinger je biznismen...''

Po završetku ovogodišnje Evrovizije društvene mreže su se usijale od ideje da Srbiju naredne godine na ovom takmičenju treba da predstavlja Dragomir Despić Deingerica, a reper se sada prvi put oglasio tim povodom.

Desingerica je svojim novim snimkom, kao po običaju, nasmejao naciju.

Kako je istakao, ne planira da se ikada prijavi za Evroviziju i to zbog nekoliko razloga.

Kao, bajo, zašto se ne kandiduješ za sledeću Evroviziju? Pa Desinger nije cava, bajo, da ide sa polupancima na ringišpil, bajo, da se vrti na ringišpilu, Desinger je biznismen, firma, liče. Pa neće, bajo, Desinger da ide tamo, i plus je karta pet glava! Za šta pet glava? Na pet čoveka, po pet glava... - odgovorio je Desingerica u svom stilu.

"Desingericu bih poslala na Evroviziju"

Po povratku u Beograd Teya Dora je priznala koga bi naredne godine poslala na pomenuto takmičenje.

- Pričala sam sa mojim producentom o tome da bi Desingerica baš pokidao. Mislim da je on baš posvećen tome što radi. Iako ljudima deluje da on radi šta mu padne na pamet, mislim da on baš zna šta radi, da razume posao i biznis. Autentičan je, zvučaće čudno, iskren je u svojim izvedbama, ali ako spakuje malo suptilnije, to je ta luda, prejaka energija koju on ima - rekla je pevačica.

