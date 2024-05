'Zimi smo u Beogradu, leti na primorju' Nevena Božović retko priča o suprugu i ćerkici, a sad otkrila DETALJE ŽIVOTA sa pilotom!

55

Nevena Božović i Boris Režak su snimili duetsku pesmu pod nazivom “Laž”. Pevačica kaže da kada je razmišljala o tome kakav duet želi da ima u svojoj karijeri, važno joj je bilo da to bude pesma u koju će zaista verovati a kolega da bude čiji rad ceni i prati.

- Mnogo je važno da oba izvođača pronađu nešto svoje u toj pesmi i da zvuče dobro. Borisu i meni se glasovi jako lepo slažu i meni je bilo važno da to bude jedna prijateljski zdrava saradnja bez planova i strategija. Isključivo nas je spojila želja da stvaramo dobru pesmu i muziku. U ovom slučaju to je Borisova pesma koju ja slušam već godinama i znala sam da ću je u jednom trenutku snimiti. Producent mi je rekao da to treba da bude duet. Boris je tekst malo prilagodio i čim sam je čula za klavirom, znala sam da će to lepo da zvuči. Zaista je ovakvih pesama malo ali malo je i dueta. Verujem da će ova pesma pronaći svoju publiku i da će imati neki svoj put - priča Nevena.

Vaš prvi duet u karijeri nosi naziv “Laž”. Da li vi podnosite laži?

- Ne postoji osoba koja podnosi laž, izuzev kada su šale i sitne laži u pitanju. Kada su krupne laži u pitanju to ne volim. Živimo u takvom svetu koji je, na žalost, pun nekih manipulacija i neistina. Možda se i naviknete da su neke stvari normalne ali sa druge strane i nisu. Važno je da imate krug ljudi kojima verujete i koji vama veruju. Sve se to vremenom negde lepo iskristališe.

Početkom juna izlazi vaš prvi album “Ogledalo”...

- Biće to podsetnik šta sam sve ovih godina radila. To je neko moje ogledalo u ovom trenutku. Zvanično nijedan album do sada nisam izdala i zato mi je bilo važno da se napravi pravi izbor pesama.Imate dvoipogodišnju kćerku Anku.

Da li voli da sluša vašu muziku i gleda TV?

- Ona je dete koju ne zanima dečji program na TV, čak ni crtane filmove ne voli da gleda. Naravno, treba birati koji sadržaj detetu puštati. Mnogo je agresivnih sadržaja, kao i agresivnih crtanih filmova. Ona voli muziku ali još uvek je mala i nema izgrađen ukus.

Živite li i dalje na realiciji Beograd - Budva?

-Zimi smo u Beogradu, a leti smo na primorju. Taj balans mi savršeno prija. Idealan je i za moj posao.

U poslednje vreme ste malo aktivniji na društvenim mrežama?

- Trudim se da i na društvenim mrežama, u poslovnom smislu, budem malo aktivnija ali opet nenametljiva i sa ukusom. To je neka vrsta razonode - da vidite šta vaše kolege i prijatelji rade. Čak sam i u tome umerena, jer nemam neko preterano interesovanje da ceo dan budem na telefonu a nemam ni vremena za to. Naravno, da ako je nešto bitno, volite da podelite sa ljudima, ali da sve to bude sa merom.

Da li je jedna od vaših neispunjenih želja da naučite da vozite avion, s obzirom na to da vam je suprug pilot?

- Teško, sada je već kasno (smeh). Mada, priznajem da sam se sada oslobodila u smislu da mi je vožnja avionom postala normalna stvar. Sada imam prave informacije o svemu u vezi aviona.

Pre pet godina ste poslednji put učestvovali na Evroviziji. Da li biste ponovo pokušali?

- Apsolutno, kada se bude desila prava pesma. Ja volim tu muzičku manifestaciju i šta ona donosi i prati.

Autor: Pink.rs