Zapretio im javno!

Asmin Durdžić javno je optužio Situ Ahmić da je prodala njegov auto koji vredi 55.000 eura u delove i to za petoduplo manju sumu novca. Naime iako je Aneli Ahmić tvrdila da to nije istina, on je ipak odlučio da je tuži zbog toga, a sada je sve to postavila na svoj Instagram profil.

Sad će Ahmićke da vide kako funkcioniše zakon u Austriji. Sve 3 ću vas odvesti u zatvor - istakao je Asmin na svom Instagram profilu.

Autor: N.P.