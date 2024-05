'RAZOČARALI SU GA, ZATO SE POVUKAO' Prijatelj Tonija Montana otkrio nepoznate detalje: Imao je želju da vrati najveću ljubav...

Legenda domaće rok scene, Velibor Miljković, poznatiji kao Toni Montano, pronađen je mrtav u svom stanu u Beogradu u sredu 22. maja.

Njegov diskograf i pablišer, ali I najbolji prijatelj, Veselin Veselinović, za Kurir je otkrio detalje o preminulom rok muzičaru.

Kako je istakao na samom početku, na Tonija je gledao kao na starijeg brata.

- Zabolelo me je jako, u šoku sam od juče. Znamo se 50 godina, mi smo iz istog mesta, odrasli smo zajedno, a od 2019. i poslovno sarađujemo. On je odustao od svoje muzičke karijere, digao je ruke od svega, a u tim trenucima može da pomogne samo prijatelj. Odlučio je da se ne bavi muzikom jer je proživeo velika razočarenja od strane svojih saradnika, bivših izdavača i članova grupe. Izdali smo nekoliko albuma, ali nije želeo da ih promoviše - rekao nam je Veselin i otkrio da je od njihovog poslednjeg razgovora prošlo mesec i po dana.

- Poslednji put smo se čuli 6. ili 7. aprila, sređivali smo naplaćivanje autorskih prava. O njemu se priča kao da je umro od gladi, ali nije bilo tako. On je bio pravi roker, nezavistan i svoj. Nikada se nije žalio, a i imao je mene, ja sam mu se uvek nalazio u nevolji.

Kako je istakao, Toni je vodio nezdrav način života, ali nije bolovao.- Nije on bio mentalno loše, kao što komšije pričaju. On je psihički bio jak, ali je dosta pio, pio je po 30-40 kafa dnevno i pušio tri paklice cigareta. To je zaista mnogo, govorio sam mu da ide na lečenje, ali on je oduvek živeo život na svoj način, tipično rokerski, na moje savete samo se glasno nasmejao.On se potom osvrnuo na navode da je Montano prodao stan u želji da se vrati u rodno mesto.

- Istina je da je prodao stan. Želeo je da u rodnom Bojniku pronađe mir, da se vrati u staru porodičnu kuću i, kako mi je pričao, pokuša da obnovi emotivnu vezu sa njegovom najvećom ljubavi, jednom damom iz Bojnika, koja nije poznata javnosti, tako da je on i te kako imao svetle planove, bio je vrlo inteligentan čovek. Kada su mu roditelji preminuli, to ga jeste dotuklo, tada se povukao u sebe, ali nije bio u depresiji, već se borio sa tim na svoj način - otkrio je Veselinović, priznavši da se pokojni muzičar ipak dosta promenio kroz godine:

- Iskreno, mnogo se promenio u odnosu na to kakav je bio u mladosti. Sačekala su ga mnoga razočarenja i veliki gubitak. On je sada želeo da se bavi muzikom, ali ne i da bude poznat. Na kraju je, kao pravi roker, umro sam. Upravo pokučavam da dobijem njegovu sestru. Sahrana će se održati u Bojniku, gde su sahranjeni njegovi roditelji, ali bi trebalo da od nje saznam dalje detalje.

Toni će biti sahranjen u Bojniku, a vreme još nije utvrđeno jer se čeka da se utvrdi uzrok smrti.

