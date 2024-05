POSTAO GLAVNA TEMA PODSMEHA! Iako su snimci njegovog intimnog odnosa sa Majom obišli CEO SVET, Stanislav i dalje tvrdi da do se*sa nije došlo - zbog ovoga mu se svi SMEJU! (FOTO)

Nastavlja da tvrdi da do odnosa nije došlo!

Stanislav Krofak i Maja Marinković imali su intimne odnose nakon što je on svojoj ćerki dao reč da do toga više neće dolaziti upravo zbog nje, te se i zakleo. Naime snimci su isplivali i otkriveno je da je on pogazio svoju reč, a sinoć je javno priznala i Maja Marinković.

Stanislav Krofak tvrdi da do odnosa nije došlo, kao i da takvi snimci ne postoje, te i okrivljuje Maju da laže. Shodno tome na društvenim mrežama postao je glavna tema podsmeha i ruganja.

Sada su hejteri napravili i Instagram nalog sa imenom ' klozetari', te su još jednom žestoko spustili Stanislava.

Autor: N.P.