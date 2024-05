''Maltretirale su me godinu dana'' Dve pevačice zagorčavale život Teodori Džehverović?! Ovako je pričala o paklu kroz koji je prošla

Tamara Milutinović, Teodora Džehverović i Goga Gačić danas imaju sopstvene karijere i svaka ima svoj stil i pravac, a nekada su bile član grupe "Đavolice" i svojim atraktivnim izgledom i vrcavim pesmama očarale publiku.

Počele su u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a nakon završetka sezone čelnici Granda imali su ideju da ih spoje u jedinstvenu grupu koja će izneti novi pravac u muzici. Mlade, zgodne i atraktivne pojavljivale su se u provokativnim izdanjima i pevale šaljive pesmice koje su za kratko vreme osvajale simpatije publike.

Tamara je bila jedina brineta u grupi koja je zračila lepotom i stasom, a za njom ništa manje nisu blistale ni Teodora Džehverović ni Goga koje su bile prave predstavnice plavuša. Izgleda da sav taj sjaj i s*eksipil nije bio dovljan da ovaj trio uspe i gradi karijeru, te su se ubrzo razišle i svaka je krenula svojim putem.

Iako su izgledale kao skladan trojac na sceni i najbolje drugarice, tek nakon raspada grupe isplivao je prljav veš. Teodora Džehverović je nešto kasnije bila učesnica prve sezone Zadruge, a nakon toga je njena karijera krenula uzlaznom putanjom. Nekoliko puta je istakla u rijalitiju kako se nikada nije osećala poželjnom u Đavolicama te da je često mislila da je višak iako je to prikrivala.

- Ako ne poludim ovde, ništa nisam uradila... Ništa više me ne zanima. Budala, spominje mi njih dve, jer zna da mi je bolna tema, zato što su me psihički maltretirale godinu dana. Pevaju tamo džabe na proslavama i krštenjima. E, pa, nisam ti ja taj kalibar - rekla je Teodora i nastavila:

- Sada su one za mene institucija?! Ja im želim svu sreću ovog sveta, iako meni žele da me nema na ovoj planeti... Vrlo dobro znam da ću biti zvezda i vrlo dobro znam da ću imati najbolje spotove i vrlo dobro znam da ću da nastupam i da ću tek da zaradim da kupim sve njih zajedno, svojim radom i trudom - pričala je Teodora.

Goga i Tamara su se uglavnom branile ćutanjem, a Tamara je samo jednom prilikom za Telegraf progovorila o bivšoj koleginici i raspadu grupe.

Meni je muka više od tog pitanja, šest, sedam godina se već vuče to pitanje i meni je više neprijatno da odgovaram, želim da zatvorim tu temu jednom za svagda. Imam izuzetno lepo mišljenje o njoj, pratim njenu karijeru, slušam njene pesme. Ona i ja se nikada nismo javno posvađale, nas su novinari posvađali. Nikako da se namesti da se negde sretnemo, jer su nam i karijere totalno drugačije, putevi i emisije. Volela bih da se sretnemo i da rešimo to, da i ona kaže da je to rešeno, da tu nema potrebe pričati. Vidi, ona je devojka koja je bila sa mnom u grupi i mi imamo jako dobre uspehe iza nas, obe smo uspešne i u ovom trenutku, imamo svoje pesme, hitove, nastupe, prebukirane smo, nema tu mesta više svađi - rekla je pevačica.

Takođe je istakla da je u to vreme Goga zatrudnela i da je to jedan od razloga što su se razišle. Goca je u to vreme bila poznata kao Zvezda Granda ali i bivša Gastozova devojka, a nešto kasnije se udala za kolegu Marka Gačića sa kojim je i danas u srećnom braku.

I Tamara je danas srećna u ljubavi, udata je za fudbalera Darka Jevtića a bračni par je nedavno dobio ćerkicu Emili, dok njena koleginica iz grupe Goga joj je bila kuma na venčanju.

Teodora Džehverović nedavno je izdala novi album i potpuno se posvetila karijeri, a iza sebe ima nekoliko neuspešnih veza što nije uticalo da izgubi veru u ljubav.

