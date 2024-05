'ŽAO MI IH JE, POJEO IH JE BEOGRAD!' Harisov kolega progovorio o njegovom RAZVODU od Meline: Glume zvezde...

Folker se dotakao i mlađih kolega.

Folker Ljuba Aličić punih pet decenija je na javnoj sceni, a sada je otkrio šta mu najteže pada, šta misli o mlađim kolegama, ali i razvodu njegovog kolege, Harisa Džinovića.

- Nikada mi posao nije dosadio jer to jedino znam da radim. Najteže mi padaju putovanja iz mesta u mesto, grada u grad. Nije lako ne spavati. Ima pevača koja pevaju samo tek tako, a ja pevam kvalitetno i moja publika mora da bude raspoložena uvek, zato i uspevam - počinje folker, pa dodaje:

- Svejedno mi je gde pevam, privatnu svirku ili u klubu. Nikada nisam imao neprijatna dešavanja na privatnim zabavama, dobar sam sa ljudima. Moja publika je takva i mene narod voli. Nema problema kod mene. Da li pevam na fiksnu cenu ili bakšiš, zavisi od dogovora, ja radim šest sati. Od sedam do jedan i da li otpevao dvadeset ili trideset pesama, to je do jedan.

Evo šta pevač misli o novim generacijama.

- Glume zvezde, neću za njih ništa da pričam i sto puta sam rekao ima dobrih pevača, ali ne znaju da cene ovaj posao koji treba da se dobro radi i da budu profesionalci. Znam neke mlade pevače, napiju se, ne dođu na nastup i to je iživljavanje i time se potcenjuje publika. Nebitno da li su oni "Zvezde Granda" ili nešto drugo, to nije lepo - iskren je pevač.

Našu estradu su poslednjih meseci obeležili brojni razvodi, a evo da li Ljuba ima tajni savet.

- Za razvode volim da kažem i šalim se malo, možda ih je pojeo Beograd. Žao mi je tih ljudi, ali Bože moj život je čudan, jer i ja sam četrdeset i tri godine u braku, ali može i meni nešto da se desi. Nigde nije zapisano da neko mora da ostane u braku. Žao mi je zvezda koje su uspele u svom radu i imali uspešne žene, a sad je došlo do toga da se razvedu, recimo Haris Džinović.

Autor: Pink.rs