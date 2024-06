Ko je otac deteta Marije Šerifović?! Pevačica potpisala rigorozan ugovor, mogao bi da je tuži za deset miliona dolara: Strašan je dasa! (VIDEO)

Nakon što je prošlog decembra obelodanjeno da je Marija Šerifović postala majka uz pomoć surogat majke, pitanje koje se postavlja mesecima jeste ko je otac dečaka Maria, za šta se zainteresovao i voditelj Ognjen Amidžić večeras, u emisiji "Amidži šou" na Pinku.

Marija je, ipak, priznala da nikada neće obelodaniti identitet tog čoveka, budući da bi u tom slučaju bila papreno kažnjena.

To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac.

Na pitanje kako je odlučila da sinu da ime Mario, Marija se prisetila.

- To jutro u bolnici, pošto sam želela što pre da dođem do dokumenata, dolazili su na svakih pet minuta:"Kako se zove dete, hoćete li reći?!". Svi gledamo u dete, kako se zove, neko je izgovorio Mario i kraj priče - rekla je ona, a potom priznala da će svom sinu biti najveći oslonac i podrška, čime god on želeo da se u životu bavi.

- Rekle su mi prijateljice, ženetine i babetine u mom krugu, rekle su mi:"Ne izgovaraj previše, kosmos sve čuje". Neka bude zdravo, pametno i pošteno biće. Što se mene tiče, može da bude i doktor nauka i vulkanizer. Ako bude doktor nauka, živeće na Beverli Hilsu, a ako bude vulkanizer, kupiću mu ceo Tošin bunar! Trudiću se da ga čujem, vidim, osluškujem njegove potrebe i budem njegov oslonac - rekla je pevačica na Pinku.

Autor: D. Tanasijević