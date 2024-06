ON JE BUKVALNO VERIO SVE: Digla se i kuka i motika na 10 godina mlađeg verenika Aleksandre Bursać, otkriveni DETALJI koji će sve ostaviti u čudu!

Aleksandru Bursać verio je kolega Stevan Sekulić i to u Diznilendu u Parizu.

Aleksandra i Stevan, koji je 10 godina mlađi od pevačice, uživaju u svojoj ljubavi i prave planove o zajedničkoj budućnosti. Ovo inače, nije prva Stevanova veza sa javnim ličnostima, on je prethodno ljubio Ružu Rupić, ali i influenserke Vanju Veljić i Marinu Aranđelović.

- On je bio sa Ružom, Marinom i Va Vanom... - napisala je jedna korisnica platforme, dok je druga dodala:

- Zar nije on bio i sa onom Marinom Aranđelović veren ili sam ja nešto izmislila?

- On je bukvalno verio sve posle Ruže haha", "Molim? To je onaj lik što je stalno iskakao na Tik Toku sa Marinom? Kad pre...", "Dečko samo juri javne ličnosti da mu budu devojke, promoviše se par meseci, pa druga", "On veri svaku devojku sa kojom je", "Ružin bivši verio i Marinu, devojku pre Aleksandre, tako da …", "Ovaj lik samo još mene nije verio", samo su neki od komentara na pomenutoj društvenoj mreži.

Autor: Milica Krasić