DOĐI KOD MENE, BIĆU SAM KUĆI, A MIRKI ĆU JAVITI... Isplivale skandalozne poruke Vujadina Savića, zvao devojku na intiman čin! (FOTO)

Fudbaler Vujadin Savić, nevenčani suprug glumice Mirke Vasiljević, otac četvoro dece, podelio je jednom prilikom na društvenim mrežama objavu u kojoj poziva na zabranu Europrajda, Parade ponosa, koja je bila najavljena u srpskoj prestonici sa gostima iz celog sveta.

Međutim, to nije sve. Ne samo što on ima mišljenje o tome šta treba zabraniti ili ne, mladi fudbaler se usudio i da vređa pripadnike LGBT populacije, psuje i poziva ih u svoj stan kako bi on sa njima "završio posao".

Do javnosti je dospela njegova prepiska sa jednom devojkom na Instagramu, koja se pitala zbog čega želi da zabrani Paradu.

- Zabranite Paradu dok ja čovek sa četvoro dece ostavljam ženu kući da bih j***o k***e jer nisam išao u vojsku - glasio je komentar devojke, na šta je Vujadin odgovorio.

- Kad si već nekulturna i moram da se spustim na tvoj nivo... Još nekih dva, tri dana biću sam kući, pa bi bilo dobro da dođeš da i tebe iz***em. Ne brini, obavestiću i Mirku o tome- napisao je Vujadin uz tonu uvreda i prostakluka.

- Ah, te porodične vrednosti klasičnog seljačine - odgovorila je devojka.

- Kao što vidiš umem i to da budem, po potrebi - dodao je Vujadin.

Autor: Milica Krasić