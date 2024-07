Naš pevač optužio Pljugicu za krađu: U ceo skandal upleten i autor iz Rumunije, oglasio se Boneštaj, Pljugica uzvratio

Luka Bijelović, poznatiji kao Pljugica pokrao je svog kolegu Denija Boneštaja!

Pljugica je nedavno objavio novu pesmu "Opa, opa", za koju se potpisao kao autor i muzike i teksta i sve bi bilo super da zapravo melodija i delovi tekst nisu od vlasnika hita "Crno meče".

Deni se ovom prilikom oglasio, s obzirom na to da je on pesmu "Evropa" snimio još 2015. godine. On je bio iznenađen postupkom svog mlađeg kolege.

- Iskreno ću ti reći. Svi ti klinci, mlade generacije sad jure kao trend, urbani su, trude se da pokažu kako oni plasiraju neku drugačiju vrstu muzike, imaju kao svoj pravac, a onda se vrate na nas, da kažem stare pevače. Ja sam otkupio autorska prava od Desanta iz Ruminije, uredno platio pesmu, potpisali smo ugovor. Sve to što rade je kratkog daha. Ja mu neću skidati pesmu sa Jutjuba, ali pošto vidim da je kao autora muzike potpisao sebe a ne Desanta, ne bi me čudilo da on to uradi. Čak i tekst moje pesme "Evropa" je delimično uzet, vidi se da je iskorišćena tematika pesme i dobar deo teksta. Pljugica je i tu potpisao sebe, a moj tekst je radila Divna Milovanović, koja takođe može da traži svoja prava. Ja se ne ljutim, samo mi je jako smešno - priča Deni i nastavlja:

Do sada se nebrojano puta pokazalo da mi koji godinama radimo mladim naraštajima služimo kao inspiracija, iako neretko pokušavaju da nas omalovaže. Čak je i MC Stojan uzeo iz moje pesme "Crno meče" početak, tekst, inspiraciju, foru za "La Majami". Ja samo mogu da kažem svaka čast Barbari Bobak koja je uradila kavere za "Crno meče" i "Volim te na kvadrat". Svuda ističe ko je originalni izvođač pesme, ne prisvaja ništa za sebe. Devojka je uspela svojim radom, talentom, vidi se da je normalna, bez sujette. Taj kućni odgoj i vaspitanje se vide. Sve ostalo dođe i prođe.

Lule Pljugica kaže da nema spornih momenata oko pesme, i da je sve po pravilima i propisima.

- Pričao sam sa Desantom. Moja pesma je presnimljena, da tako kažem i sa pravnog aspekta gledano sve je ok. Kod mene je promenjena melodija. Ja sam u SOKOJ- u zaveden kao autor. Promenio sam, prepravljao melodiju, ubacio foršpil. Desanto mi je bio inspiracija. Tako rade i ostali izvođači. U poslednja dva meseca retko je ko izbacio svoju pesmu, svi uzimaju inspiraciju od starih pesama. To radi i Tea Tairović, Nući. Ljudi ne znaju kako to ide pa kažu da je kradena pesma. Sve je regulano urađeno - zaključuje Lule Pljugica.

Autor: Nikola Žugić