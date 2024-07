To je za njega porez na budale: Melina se posvađala s Harisom usred butika, nije krila šta joj je pričao još na početku romanse

Nakon 22 godine ljubavi razveli su se Melina i Haris Džinović. Modna kreatorka je napustila vilu na Senjaku u kojoj je živela sa pevačem i njihovo dvoje dece - sinom Kanom i ćerkom Đinom, a o odnosu sa Harisom je često pričala u javnosti.

Melina i Haris nikada nisu imali isti pogled na modu, a koliko se po tom pitanju razlikuju uspešna kreatorka je objasnila jednom prilikom ispričavši anegdotu vezanu za kupovinu.

- Kad sam 2003. godine sa Harijem bila u Parizu, to ne možeš da odoliš… Bili smo u Dioru i ja ne mogu da se odlučim između troje cipela. Pri tom, ja sam slon, ja sam trudna i ne mogu da stanem na štikle… I meni Hari kaže: "Ženo, šta će ti to, mlada si, lepa si, pogledaj tu kosu, to lice. Obuci starke, obuci farmerke, zaveži konjski rep, ne treba ti ništa, koristi tu mladost" - rekla je tada Melina, pa istakla da je usledila prepirka.

- Ja se okrenem i kažem mu: "Jesi li ti to stipsa, je l' ti to meni pričaš da nećeš da mi kupiš?". Čovek je samo rekao: "Bože sačuvaj, kupi sve, neću da se raspravljam". Posle je on meni objasnio, nakon četrdesete godine treba skuplja garderoba, da te podigne, ali mladost treba iskoristiti, biti neopterećena i uživati. A ja sam celu mladost provela misleći da mi nešto fali, pa sam naučila to da cenim tek kad sam izgubila... - kazala je Melina, pa nastavila:

- Haris je bio u pravu, ali to je mladost, sve mi treba, u tri boje mi treba, kako ću bez toga da živim. On nije materijalista, on ne nosi sat, ali pedanterija je neviđena, kad se crno ispere to nije više crno. I konformista je, mora da mu bude udobno, brendovi ga ne zanimaju i za njega je to porez na budale.

Haris poručuje: "Žene moraju da imaju stav"

Haris, inače, ističe da je spreman za novu ljubav.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora da ima savest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - rekao je on bio za "Prvu".

Džinović ne krije da zna svašta nešto da radi po vili na Senjaku.

- Ja peglam sam sebi sve, još od malih nogu, čak i šijem. U našem narodu postoji jedan izraz koji moram upotrebiti, ja sam picajzla, odnosno perfekcionista, a imam i puno slobodnog vremena, ničim drugim se ne bavim osim muzikom, koja je recimo zauzeće 2-3 sata i to je navečer, a sve ostalo vreme sam slobodan - rekao nam je Haris nedavno.

Autor: Nikola Žugić