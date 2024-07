I KROFAKOVI SE OGLASILI! Evo šta su poručili nakon drame porodica Mione i Ša!

Na portalu Pink.rs i na TV Pink pratite finale najvećeg rijaliti programa na Balkanu!

00:21 - Ša kod Milana Miloševića poručio da više neće ući u rijaliti.

- Njih treba da bude stid zbog svega šta su izjavili - rekao je Ša.

Ša je potom dodao da Mionini roditelji mogu da pričaju šta žele, Miona će uvek biti sa njim.

00:18 - Porodica Stanislava Krofaka bez komentara.

00:07 - Darko Tanasijević je otišao do Mionine porodice i upitao ih gde Miona ide večeras, posle finala.

- Treba da ide kod mame na žurku - rekla je mama.

- Čekate da ona otkrije - rekao je otac.

- Neka ide gde ona želi - rekao je Ša.

- Ovo je najgorih 7 meseci u našim životima. Nijednoj devojci ga ne bih poželela - rekla je Mionina mama za Ša.

- Mnogo je stariji - rekao je otac od Mione.

- Ljubav će uvek pobediti! Ona je u sigurnim rukama - rekao je Ša.

- Stanislav je bolji čovek od Ša - rekao je brat Mione Jovanović.

- Miona večeras ide kod mene, da se zna - rekao je Ša.

- Šta on nju ima da ispituje šta je nju neki voditelj pitao? - rekla je Mionina baka pa najavila dolazak u Narod pita.

- ja dolazim! - rekla je baka.

00:01 - Ša se uputio ka Ivani Šopić i Darku Tanasijeviću, gde se odmah suočio sa Mioninom babom.

- Nije dobro odgojen - rekla je Mionina baka.

- On je odgojen da pere, kuva, pegla... - rekao je Kiza.

- Stanislav je dobar dečko, ali nemojte da ga mešate - rekla je Mionina baka.

00:00 - Elitu napušta Nenad Aleksić Ša, on je zauzeo 14. mesto! Njegova i Mionina ljubav obeležila je ovu sezonu, a njegovi izlivi ljubomore postali su viralni na društvenim mrežama. On je odmah po proglašenju izgrlio Mionu i poručio joj da je čeka u studiju.

- Vidimo se dragi ljudi! - poručio je Ša.

23:50 - Sestra Jovane Cvijanović pravi haos u studiju!

23:40 - Nakon susreta sa Terzom, Milica je saznala da je njihova ljubav stekla i simpatije njegove porodice koja isprva nije bila za njihovu ljubav. Nakon toga, pušten je njen profil.

23:38 - Emotivan susret Milice i Terze!

- Drago mi je da sam dovde stigla. zadovoljna sam za prvi put u rijalitiju - navela je ona kod voditeljke Dušice Jakovljević.

23:34 - Milica se uputila ka voditelju Milanu Miloševiću kako bi otkrila prve impresije nakon što je zauzela 15. mesto.

- Super je osećaj, drgao mi je da sam došla ovde! - rekla je ona.

23:31 - Milica Veličković u razgovoru sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić otkrila da nije očekivala bebu i trudnoću.

- Bez borbe nema ništa - rekla je Milicina mama.

23:30 - Elitu na 15. mestu napušta Milica Veličković!

23:25 - GONG!

23:14 - Jelena Marinković završila u zagrljaju Uroša Rajačića.

- Bila sam uverena da se neće saznati. Nešto se desilo, ja imam 36 godina, ne bih baš rekla da sam se zaljubila, ne znam. odavno se nisam zaljubila - nasmejala se Jelena.

- Čak sam samu sebe šokirala, sa svime što sam uradila. Ljudi su možda sada nešrto primetili, a ono što je bila moja prva reakcija, je bilo pre neka dva meseca. Iako Ivan misli da je to bilo pre 6 meseci. To nema veze sa istinom. Ja sam sebe šokirala - rekla je Jelena.

Drugarica mi je rekla da me voli šta god da se desi, dodala je Jelena.

- Šta uradismo, je*o te život - rekao je Rajačić.

23:12 - Jelena otkrila Milanu Miloševiću da je znala da nije srećna sa Ivanom Marinkovićem.

23:10 - Uroš Rajačić rekao da stoji pri svemu što je rekao u Eliti.

- Ja stojim pri svom stavu - rekao je on.

- Biće samo kardio dva tri puta - rekla je Vaja Živić komentarišući ovaj odnos.

23:08 - Jelena Marinković se uputila ka voditelju Milanu Miloševiću gde će se potpisati na kameru i pozirati predstavnicima sedme sile.

23:05 - Jelena Marinković Ilić je nakon napupštanja rijalitija otišla do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić.

- Nisam očekivala Uroša ovde - rekla je ona nasmejano.

- Odljubiće se brzo - rekao je njen venčani kum!

- Da nema nekoga tamo u zatvoru!? - dobacio je Ivan Marinković.

23:00 - Jelena Marinković Ilić je zauzela 16. mesto!

- Realna sam, mislim da večeras izlazim - rekla je Jelena pre nego što je proglašeno njeno 16. mesto.

22:59 - NOVI GONG!

22:48 - Prikazan snimak ljubavnih svađa u Eliti! Bilo je i više nego turbulentno i uzbudljivo tokom 10 meseci.

22:45 - Teodora je ipak tu! Odmah je poletela u zagrljaj Bebici i poručila mu: Izdržao si legendo!

22:40 - Bebica se uputio ka Milanu Miloševiću gde će se potpisati na kameru.

- Jedva čekam da vidim porodicu, Teodoru, video sam zeta sada - rekao je Bebica.

22:38 - Bebica stigao do Darka Tanasijevića i Ivane Šopić!

- Ne znam gde je Teodora. Budemo videli, ali siguran sam da me čeka - rekao je Bebica.

22:37 - Nenad Macanović Bebica zauzeo je 17. mesto!

- Lagano mi je, opušten sam! - rekao je Bebica.

22:33 - Oglasio se GONG!

22:31 - Slađa gleda svoj profil.

22:26 - Slađa je u razgovoru sa Dušicom Jakovljević otkrila da je ponosna na svoj plasman i da očekuje poziv jednog muškarca po izlasku.

- Na Rajskom ostrvu je Raj na zemlji! Vlada napetost između Jelene i Ivana, jer ne može da poveruje u to da mu je žena zaljubljena u drugog muškarca!

22:23 - Slađa se uputila ka voditelju Milanu Miloševiću, a za to vreme je voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala sa takmičarima.

- Ja sam ti dao nadimak Svađolina - našalio se Milan.

22:20 - Slađa Poršelina došla do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić.

- Presrećna sam i prezadovoljna! - otkrila je Slađa.

- Hugo je kod kuće, vrućina je velika. Na ćerku nisam ljut, ali sam očekivao veći plasman - dodao je Slađin otac.

22:18 - Slađana Lazić je naredna takmičarka koja napušta Elitu i zauzima 18. poziciju.

22:14 - Oglasio se GONG!

22:11 - Lepi Mića pogledao svoj profil i poručio da jedva čeka da vidi ženu Snežanu.

- Razočaran sam odlukom naroda! - poručio je Lepi Mića.

22:09 - Lepi Mića porazgovarao sa voditeljem Milanom Miloševićem i potpisao se na kameru.

22:07 - Dok je Lepi Mića išao ka studiju, voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa Terzom.

22:05 - Lepi Mića došao je do Darka Tanasijevića i Ivane Šopić gde se najpre pozdravio sa svojim prijateljima.

- Okej je sve, kao i svake godine, ništa novo za mene. Da vidim Sbežanu i to je to! - rekao je Mića odmah po izlasku, a onda otkrio da očekuje Anitu kao pobednicu. Popravila se i to treba da se nagradi.

22:02 - Lepi Mića napušta Elitu!

Lepi Mića je jedan od nezaobilaznih učesnika Elite i Zadruge, međutim, publika je odlučila da se na 19. mestu nađe upravo on!

21:56 - Oglasio se GONG!

21:53 - Prikazane brojke - Evo koliko je ljudi radilo na ovom projektu!

21:46 - Terzu dočekala i voditeljka Dušica Jakovljević!

- Što se tiče Milice, ja bih voleo što više da doguram. Beba je malo umorna, mislim da neće puno da se zadrži. Voleo bih da pobedi Kačavenda i Janjuš!

21:44 - Voditelj Milan Milošević dočekao Terzu.

21:41 - Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević porazgovarali su sa izbačenim Terzom, koji je tom prilikom istakao da jedva čeka da vidi taštu.

Odmah nakon njegovih reči, Milicina majka stvorila se u studiju, gde je odmah izgrlila budućeg zeta!

21: 40 - Borislav Terzić Terza napušta Elitu!

On je prvi superfinalista koji je glasovima publike završio ovogodišnje takmičenje na 20. mestu. On se zahvalio svim ljudima koji su do sada glasali za njega, istakavši da je zadovoljan plasmanom.

21:31 - Oglasio se prvi GONG!

21:25 - Voditeljka Dušica Jakovljević najavila voditelja Milana Miloševića koji je razgovarao sa pripadnicima sedme sile koji su cele sezone podržavali najveći projekat televizije Pink.

21:23 - Prikazana statistika sa društvenih mreža.

21:18 - Nestvaran vatromet u imanju na Šimanovcima, ovakav prizor do sada nismo videli!

21:15 - Prikazana još jedna spektakularna koreografija.

21:14 - Voditelji Milan Milošević, Ognjen Amidžić, Ana Radulović, Darko Tanasijević i Ivana Šopić poželeli sreću finalistima.

Svakog meseca je uz Elitu 7 bilo čak 4.500.000 jedinstvenih gledalaca! To znači da je u proseku svaki šesti gledalac bio uz Elitu 7 u toku prethodnih 10 meseci!

Ukupan auditorijum od septembra 2023. godine do početka jula 2024. godine je rekordnih 8.000.000 gledalaca, što predstavlja čak 88% populacije starije od 4 godine koja je u određenom vremenskom intervalu u toku dana bila uz Elitu 7!

Upravo tih 88% populacije je u prethodnih 45 nedelja u proseku, delimično ili u potpunosti, gledalo čak 100 emisija Elite 7!

Suočavanje Aneli i Stanije..... Suočavanje Matore i Matee..... Suočavanje Aneli i Asmina.... Priznanje Jelene Marinković.... i Venčanje Mione i Stanislava samo su neke od emisija Elite 7 koje su imale višemilionsku gledanost!

U prilog tome da je fantastična sezona Elite 7 iza nas, kada je gledanost u pitanju, govori i podatak da je gledanost Elite 7 rasla iz meseca u mesec! U toku trajanja Elite 7, televizija Pink je bila apsolutno najgledanija u odnosu na sve preostale emitere sa nacionalnom frekvencijom.... i to u svim kategorijama gledalaca!

Dominacija Elite 7 u konkurenciji svih nacionalnih televizija jasno je vidljiva u posebnim kategorijama gledalaca, pa je tako najviše vremena uz najgledaniji rijaliti provela publika urbanih sredina starosti od 15 do 49 godina.... i ženska publika starosti od 35 do 64 godine! Zahvaljujući vama, zajedno smo oborili sve rekorde gledanosti i postavili nove standarde rijaliti programa!

21:09 - Prikazane impoznatne brojke vezane za Elitu.

21:06 - Voditeljka Dušica Jakovljević najavila šta nas sve čeka u večerašnjoj noći!

Spektakularno superfinale "Elite" već je počelo, a voditeljka Dušica Jakovljević za portal Pink.rs otkrila je svoja osećanja neposredno pred sam početak.

- Fantastično sam, trudila sam se i da stajlingom iznenadim gledaoce, da priredim nešto što nije očekivano. Na meni je kreacija njene ćerke, to je njen brend, jedva čekam da počne - rekla je Dušica, a onda je otkrila koji momenat je po njenom mišljenju obeležio rijaliti:

Meni je ova sezona obeležila ceo život, a to je povratak na TV Pink, povratak kući.

21:04 - Voditelji stigli na imanje!

21:01 - Prikazan velelepni performans igrača i plesača.

21:00 - Počinje veliko superfinale Elite!

Na imanje je stigla i Lejdi Di, kao i Danka Grujić.

Stigle su i Slađa Bošković kao i Tamara Tiktokerka.

Majka Anite Stanojlović, Angelina došla da dočeka mezimicu.

Brat i majka Stanislava Krofaka stigli nasmejani na superfinale.

20:37 - Ovako izgleda sto za kojim sede večerašnji superfinalisti.

Otac i majka Slađane Lazić stigli su da dočekaju mezimicu.

Na imanje u Šimanovcima stigao je i kum Ivana Marinkovića, Gera.

U Šimanovce je stigla i sestra od Aneli Ahmić, Sita Ahmić.

Otac Nenada Aleksića Ša Zoran Kiza Aleksić stigao je da dočeka sina.

Mionina baka Milica Jovanović stigla besna na finale Elite.

- Ide kući...Gde bi išla?! Ide kući, pa ćemo posle da razgovaramo i da pričamo. Neću ništa ružno da joj kažem, reći ću da laž ne podnosim, a zna šta mi je obećala, neka se sada presabere, obećanje koje je babi dala, nije to ispunila, malo se zaigrala. Se*s! - rekla je ona, te je otkrila da se neće javiti Ša.

Ne, ne, ne! Stanislav je bio fer dečko, on ima sad svoju šta već, svaka čast njemu, bio je korektan, ništa ružno nije rekao za Mionu, dok nije ona progovorila. Ako priđe dečko, zašto da im se na javi. Ne da se pomire Stanislav i Miona, nisam za to da mi dete ode daleko.

Nešto pre 20 sati, Uroš Rajačić stigao je na superfinalno veče Elite!

Ove večeri, nakon 10 meseci, saznaćemo ko je pobednik rijaliti programa "Elita". Dešavanja sa velelepnog imanja u Šimanovcima uživo možete pratiti na programima TV Pink, kao i na portalu Pink.rs.

U trci za glavnu nagradu ostalo je 20 superfinalista, a neko od njih će na kraju večeri biti proglašen pobednikom najgledanijeg rijalitija u regionu.

Autor: Dubravka Bošković