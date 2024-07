'Taj odnos me ne interesuje' Stanislav za Pink.rs otkrio da od pomirenja sa Mionom nema ništa, pa najavio obračun sa Takijem Marinkovićem! (VIDEO)

Zadovoljan svojim plasmanom!

Stanislav Krofak zauzeo je visoko 5. mesto u superfinalu najgledanijeg rijalitija "Elita".

Nakon što je ušao ku studio, Krofak se iznenadio kada je čuo da se njegova bivša devojka Miona Jovanović nije pozdravila sa njegovim roditeljima.

On je za portal Pink.rs priznao kako se oseća nakon svega.

- Zadovoljan sam plasmanom, nisam očekivao -rekao je Stanislav i priznao da bi kao pobednika voleo da vidi Maju Marinković.

Stanislav je objasnio da nije iznenađen Mioninom reakcijom nakon ispadanja i odlukom da se ne pozdravi sa njegovom porodicom.

- Taj odnos me stvarno ne interesuje. Ja sam se juče na intervjuu kod Milana obratio svojim roditeljima i rekao da joj ne prilaze, jer me to više ne zanima -rekao je Stanislav, pa otkrio da li postoji šansa za pomirenje:

- Nikada u životu, to sam rekao prvi dan kada sam došao, iza toga sada stojim -rekao je Stanislav.

Krofak se zatim osvrnuo na odnos sa Majom Marinković i priznao da li postoji šansa da izglade odnose i nastave romansu napolju.

- Teško, pogotovo sada kada sam čuo neke izjave njenog oca i jedva čekam da ga vidim, kako bi se obračunali -rekao je Stanislav.

Autor: Iva Besarabić