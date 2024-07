NETRPELJIVOST MEĐU NJIMA JE SVE VEĆA: Nikolina ne želi nikako da sretne Mišu Grofa u Hrvatskoj, ovo su svi detalji!

Netrpeljivost između Nikoline Pišek i oca njenog pokojnog supruga Vidoja Ristovića Viktora ne jenjava.

Štaviše, ide do te mere da voditeljka vodi računa da se s poznatim antikvarom ne sretne na Hrvatskom primorju. Kako saznajemo, ona se raspitivala gde će Viktor boraviti na odmoru samo da bi izbegla susret.

Tim povodom pozvali smo Ristovića:

- Šta mene briga da li ću nju da sretnem ili ne. Ja imam kuću u Opatiji i svakako ću tamo da idem na letovanje. Dole imam mnogo prijatelja i baš me briga da li ću da je sretnem ili ne. To neka ona brine, mene ona ne zanima - izričit je Viktor.

Podsetimo, stariji Ristović je juče za Kurir ispričao da njegova snajka traži ekshumaciju tela njegovog sina da bi počivao pored voditeljkinog oca u Zagrebu.

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Tražila je ekshumaciju tela mog sina. Zvanično je podnela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu. Pitao sam je zbog čega to radi, kaže ona meni: "Ja sam računala da ste vi umrli". Na to sam joj rekao da ne mogu pre nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima - rekao je Ristović.

Autor: Milica Krasić