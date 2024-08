SANDRA AFRIKA ŽELI JEDNU STVAR DA URADI S NOLETOM! Priželjkuje da se desi jedna stvar, ukoliko dođe do njihovog susreta: Znam da bismo...

Progovorila i o Desingerici i pomirenju s Đanijem.

Sandra Afrika ovo leto provodi u Crnoj Gori gde danju uživa, a noću ima nastupe. I dok se većina njenih kolega žali da im je sezona propala, ona kaže da sa tim nema problema.

- Iskreno, ja sam prezadovoljna, meni je top tako da ne mogu da se žalim. Ne znam šta je u pitanju kod drugih kolega. Trudim i da najavim nastupe na Instagramu i stvarno mi je isto kao ranije. Smatram da ima posla za sve, e sada negde bude slabije, negde punije - rekla je Sandra Afrika.

Poznato je da je Novak Đoković posle osvajanja Olimpijade doputovao na Crnogorsko primorje, pa su mediji pitali Sandru šta bi mu otpevala da je pozove da uveliča njegovo slavlje.

- Na znam šta bismo pevali, to bi se dogovorili ali znam da bismo zaigrali kolce.

Na pitanje šta misli o kolegi Desingerici i zabranama koje se traže za njega, Sandra ima jasan stav:

- Meni je on super lik i top dečko, privatno ga svi hvale. E sada, svi mi imamo šou koji izvodimo na bini, njemu je taj. To podržava generacija koja izlazi u grad, ne vaspitava ih on nego roditelji. Nije on kriv, sve polazi od kuće. Tako da prvo stvari da se reše u porodici, pa ćemo lako sa Desingericom, kaže Afrika koja je zakopala ratne sekire sa kolegom Đanijem.

- Nikada se nismo svađali, prosto su se desile nesuglasice i nismo se u nekom stvarima podudarili. To je normalno u svakom poslu. Sada smo okej, lepo smo se pozdravili. Radili smo neko krštenje pre par dana.

Autor: Milica Krasić