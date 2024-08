Od malih nogu je sa rancem na leđima išao na treninge: Sloba Radanović je ovog našeg Olimpijca poznaje čitav život (FOTO)

Naši košarkaši osvojili su bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu, a pevač sloba Radanović javno je čestitao Dejanu Davidovcu na uspehu koji je ostvario.

Sloba Radanović otkrio je da Dejana Davidovca zna još od malih nogu, te da je vredno trenirao i u detinjstvu.

- Koliko mi je drago zbog ovog momka. Od malih nogu, skoro svakog dana sretao sam ga na putu do škole ili treninga.Uvek je na leđima imao ranac i ištao je ili na trening ili u školu. Mi svako na svoj trening fudbala, a on na košarku. I uvek se videlo koliko je volo i koliko voli to što radi, koliko voli basket, košarku, loptu... Ako je neko zaslužio ovo, on je - napisao je Sloba.

Autor: Nikola Žugić