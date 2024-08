Bogdan Bogdanović nije dugo samovao nakon raskida sa Sarom Radović, pa je nedavno uplovio u vezu s Milicom iz Novog Sada!

Kapiten naše košarkaške reprezentacije, Bogdan Bogdanović, koja se sa završenih Olimpijskih igara vratila s bronzanom medaljom, stariji je od svoje nove izabranice pet godina, a prema našim saznanjima, ona mu je, pored porodice, bila i glavna podrška tokom takmičenja u Parizu.

Milica je završila Fakultet tehničkih nauka i bavi se dizajnom, a takođe je veliki ljubitelj putovanja.

- Bogdan nije dugo bio sam nakon što je raskinuo sa Sarom. On je taj koji uvek voli da preuzme inicijativu kad mu se neka devojka dopadne, pa je tako bilo i ovog puta. Svidela mu se na prvi pogled, odmah ju je startovao preko Instagrama, a pratio ju je već duže vreme i sve vreme joj je lajkovao svaku objavu. Vrlo brzo su se dogovorili da se upoznaju, kliknuli su na prvu i vrlo brzo su se smuvali. To je bilo malo pre Olimpijade. Milica je zdušno navijala za njega tokom svih utakmica i slala mu je poruke podrške, a njemu je to tad baš značilo - priča izvor za Kurir i nastavlja:

- Dogovorili su se da vezu ne eksponiraju javno, što odgovara oboma. Ipak, znate kako kažu, ljubav se ne može nikako sakriti. Verovatno se i dalje ne bi saznalo za njih dvoje da se u javnosti nisu pojavile fotke i snimci s proslave naših olimpijaca pre neku noć u Beogradu. On je na proslavu došao sam, a Milica je u restoran došla malo posle njega u društvu drugarica, i to poprilično neopaženo. Kako je noć odmicala i kako su se svi opustili pod uticajem koje čašice više, Bogdan ju je u jednom trenutku držao i oko struka, a zatim i malo niže, a zatim mu se bacila i u naručje i glavu mu naslonila na rame. Tokom cele noći prilazile su mu grupe devojaka, ali njega to nije zanimalo jer je svu svoju pažnju usmerio na Milicu, a tad to niko nije znao. Hemija između njih se oseća u vazduhu, a iako ne žele da pričaju svima o vezi, svi navijaju da ona traje što duže jer su super par - završava sagovornik za medije.

Kapiten Bogdanovic u zanosu sa misterioznom devojkom pic.twitter.com/X6qlYxcSqW — Rade Fantastični (@RFantasticni) 14. август 2024.

Inače, naš kapiten je bio jedan od najveselijih na proslavi, pa je čak u jednom trenutku zapevao s Milicom Todorović pesmu Tome Zdravkovića, a na kraju je pevačici pao u zagrljaj.

Podsetimo, Bogdan je pre Milice bio u vezi sa Sarom Radović, a kako su mediji tad pisali, do kraha njihove ljubavi došlo je pre svega zbog daljine. Košarkaš je Saru javnosti predstavio u januaru, kada je objavio stori sa čamca, a u vezi su uživali oko godinu dana.

Autor: Nikola Žugić