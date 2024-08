Razočaran u Olimpijske šampione: Đani kivan jer nije zapevao na proslavi naših zlatnig sportista, Dara se osvrnula na koleginice koje su ih zabavljale!

Razvezala jezik!

Pevač Radiša Trajković Đani doneo je odluku o svojim nastupima, koja na snagu stupa odmah, a tiče se odavanja časti sportistima i ostalima koji predstavljaju našu zemlju u svetu, a gde je on pozvan da upriliči njhovo veselje povodom pobede.

- Ja dođem u 22h i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju. Čekam da pevam… A velike zvezde od mojih kolega naravno održe koncert? A dogovor svi po par pesama! Otišao sam u pet, nisam ni otpevao nijednu pesmu! Izvinjavam se braći i drugovima, nije fer. Bio tu, al’ ponižen - napisao je Đani na Instagramu.

Povodom ove situacije oglasila se i Dara Bubamara, koja je iznela svoje mišljenje.

- To nije kolegijalno, ali ko zna koja je to politika bila, verovatno su sportisti određivali ko će da peva. To je to, vole pevačice da misle da će osvojiti nekoga (smeh) - rekla je Dara u emisiji "Ekskluzivno", pa nastavila:

- Svako se bori za sebe, ne zameram nikom, žao mi je Đanija, ja ga jako poštujem i volim, i njega i Slađu. Svako radi sebi, Bog sve gleda, tako da će im se sve vratiti.

