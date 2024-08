Verica Rakočević ostala bez imovine: Dizajnerka otkrila u kakve probleme je upala posle razvoda, prodala čak tri nekretnine!

Ovo je malo ko znao!

Policija je sinoć došla u naselje modne kreatorke Verice Rakočević i njenog supruga kompozitora Veljka Kuzmančevića.

Njih dvoje žive u kući na Avali, a kreatorka je nakon razvoda od supruga Zorana Rakočevića morala da proda stečenu imovinu.

Salonac koji je izgubila tokom sudskog poravnanja sa drugim suprugom Zoranom Rakočevićem nikada ne može da prežali, piše Story.

Nekretnina se nalazila na poslednjem spratu zgrade u kojoj i dan-danas ona ima butik.

Nažalost, skupocena nekretnina, u koju je uložila dosta vremena i novca, stavljena je na prodaju, a dok je deo novca navodno ona dala suprugu, ostatak je iskoristila da plati nagomilana potraživanja i uloži u ono što najviše voli da radi, kreira unikatne modele.

- Svoja tri stana sam sama zaradila i prodala zbog ulaganja u posao. U pitanju su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih. Jednostavno ne bih. To mi je donelo samo, kad mi je najteže, da se setim koliko mi je u tom trenutku bilo lepo - izjavila je Verica svojevremeno.

O drami pričali javno

- Gospodin je pijan večeras maltretirao celo naselje, na snimku možete čuti kako sam mu dužan krv i kako nam j**e mater, a Verica da umre. Policija u ovom trenutku uzima izjave i pravi zapisnik. Želeo sam da idemo redovnim putem i da u zapisnik postoji prijava o pretnjama i maltretiranju. Jedanaest godina živimo na Avali i nikada nismo imali ni jedan jedini problem dok se stoka pre godinu dana nije doselila. Apelujem na policiju i zakon da nas zaštiti od pretnji i maltretiranja, da se ne bi morali štititi sami - napisao je Veljko uz snimak na kojem se čuje kako komšija viče i priča nepovezano.

Autor: Snežana Zindović