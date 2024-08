Zbog afere s pevačicom umalo da ostane bez žene: Avantura Mitra Mirića s tri decenije mlađom koleginicom zatresla Balkan!

Šok!

Mitar Mirić, 2019. godine bio je u živi medijske pažnje zbog navodne veze sa izvesnom Draganom Janićević, iako je dugi niz godina u braku sa suprugom Suzanom.

Dragana Janićijević je pevačica iz Prokuplja, a kako se pisalo ona i Mitar uplovili su u vezu dve godine pre nego što je sve dospelo u javnost.

Nakon što su naslovi o aferi pevača i 30 godina mlađe Lepe Gage osvanuli u medijima, pričalo se da je Mitra supruga Suzana izbacila iz kuće.

Međutim, on se posle svega oglasio i naveo da nije u vezi sa Draganom, te da je ona samo htela da ga iskoristi zarad popularnosti.

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje - izjavio je tada Mirić jednom prilikom i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma:

- Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to - tada je rekao.

Inače, Lepa Gaga je i nakon skandala nastavila da provocira Mitra, pa je tako na svom Fejsbuk profilu izbacila njegovu pesmu "Glas razuma".

- Ja i moja malenkost. Najlepši spot - napisala je ona uz objavu.

Ipak, čini se da se tu zaustavila, te više nije kačila ništa što ima veze sa Mitrom Mirićem, već isključivo svoje fotografije na svom Fejsbuk profilu.

Autor: S.Z.