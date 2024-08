KAJA PRIREDILA ĆERKI GALA ROĐENDAN U BEOGRADU: Za poklon iskeširala čak 20.000 evra, a ovo su svi detalji slavlja, verenik sve vreme uz nju (FOTO)

Fešta!

Pevačica Kaja Ostojić (41) ćerki Nikolini (22) kupila je sat marke "roleks" koji je platila 20.000 evra. Naime, Kaja je odrešila je kesu i svojoj mezimici je za rođendan priredila gala proslavu i poklonila skupoceni sat.

- Svi znaju da Kaja ne žali novac kada je Nikolina u pitanju. Iako joj je još odmalena usadila stav da materijalno nije važno koliko ljubav i sreća porodice, kao i svaki roditelj, voli da daruje detetu nešto vredno. Izabrala je "roleks", koji je Nikolina dugo želela, i za njega je izdvojila oko 20.000 evra - priča dobro obavešten izvor, koji je prisustvovao i rođendanskoj proslavi.

- Slavlje je održano u poznatom beogradskom restoranu na vodi. Kaja i njen izabranik Miloš potrudili su se da sve izgleda savršeno, počev od dekoracije prostora, preko hrane, pića, rođendanske torte, do muzike... Gosti su uživali u morskim plodovima, specijalitetima internacionalnih kuhinja, ali i glomazne raskošne i preukusne slavljeničke torte... Nisu razmišljali o novcu, želeli su da sve bude na visokom nivou. Iako je radno vreme lokala do ponoći, vlasnici su im izašli susret, te su Kaja, Miloš i Nikolina sa najbližim prijateljima slavili do kasno u noć. Proslavi je prisustvovao i Milošev sin, kao i Kajin brat - ispričao je izvor.

Kajina ćerka živi u Americi

- Nikolina je izrasla u divnu devojku, preponosna sam na nju, svi je hvale. Veliki je radnik, stvarno se trudi, u roku od jedne godine završava dve, uči stalno, dan i noć. Ja sam joj oduvek bila vetar u leđa, čak i kada je odlučila da ide u Ameriku. Iako mi je to teško palo, podržala sam je, kao što ću uvek činiti. Skoro mi je priredila jedno od lepših iznenađenja u životu, nazvala me je i rekla da je dobila belgijsko državljanstvo. To mi je ulepšalo godinu, a ne dan. To joj je jako bitno, prozor u svet, s obzirom na to da živi preko Atlantika - kazala je atraktivna pevačica jednom prilikom.

Autor: M.K.