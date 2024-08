Neplanirano ostala u drugom stanju: Dijana Đoković otkrila da je sa Noletovim ocem zatrudnela nakon par meseci zabavljanja!

Ispričala ono što je malo ko znao!

Brak Dijane i Srđana Đokovića traje već 37 godina, a ona je ostala u drugom stanju posle svega nekoliko meseci zabavljanja.

Novakovi roditelj upoznali su se na Kopaoniku kada se Dijana pripremala za instruktora skijanja. Posle sedam meseci brak Dijane i Srđana je sklopljen 1986. godine.

Noletova majka je u jednoj emisiji podelila priču o tome šta je prethodilo njihovom braku.

Malo ko je znao da je Dijana tada neplanirano ostala u drugom stanju.

- Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to previše - ispričala je Dijana.

- Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: „Šta bi bilo da se nisam oženio tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?“. Na to mu odgovorim s osmehom: „Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo.“

Autor: S.Z.