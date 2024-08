Ne zarađuju samo od pevanja: Ove estradne ličnosti mlate lovu na više strana, a evo čime se pojedinci bave!

Postoje poznate ličnosti koje se ne oslanjaju samo na pare koje im donosi estradni život, već imaju i svoje privatne poslove.

Poznati vole da imaju i "siguran keš" koji dobijaju od svojih vlastitih biznisa. Neki od njih su Olja Karleuša, Sandra Afrika, a odnedavno i Viki Miljković.

Olja Karleuša

Pevačica je priznala da se pevanja nije odrekla, ali da se sa mužem uključila u jedan biznis.

"Ima puno stvari kojima pevač može da se bavi, a da nije pevanje. Evo ja baš sa mužem gradim neke apartmane na Kopaoniku. A pored toga pokrećem i jedan svoj biznis, ali ne bih o tome da govorim. Za par meseci kad sve to krene, biću sigurno prva u Srbiji koja je pokrenula tako nešto", istakla je Olja nedavno.

Viki Miljković

Izvor blizak folk zvezdi kaže da je Viki sve više okrenuta privatnom biznisu i da želi da se totalno povuče sa estrade.

"Violeta je za kratko vreme napravila veliki uspeh baveći se posredovanjem u prodaji nekretnina i uređivanjem enterijera. Da bi mogla da vodi firmu, ona se dodatno školovala na polju menadžmenta i finansija i ništa nije prepuštala slučaju", izneo je ranije izvor za medije.

Alen Islamović otkrio je jednom prilikom da sadi lešnike.

"To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su jako krupni lešnici. Ta sorta je uspela, plasiram na tržište. Nadam se da će se taj urod povećati. To je posao budućnosti, savetujem svima da krenu time da se bavi. Za sve se koristi", pričao je on.

Pevačica Sandra Afrika otkrila je kako je godinama ulagala i čuvala novac, a izgleda da joj se sada to i te kako isplatilo, s obzirom na to da je uložila sredstva u izgradnju zgrade u Šapcu, o čemu je i govorila.

"Bila sam pametna pa sam novac čuvala i pametno ulagala. Treba štekati jer vidiš i sama, nikada se ne zna šta nosi dan, a šta noć. Ja sam bila vredna i isto tako je sramota da se ja ili bilo ko od mojih kolega žali, a više zarađujemo od proseka", rekla je pevačica jednom prilikom.

Halid Bešlić je krenuo sa pumpom, hotelima koje sada izdaje uz naknadu. Neda Ukraden, pored velike angažovanosti, otvorila je u Beogradu dečiju igraonicu i kafe poslastičarnicu. Halid Muslimović se odlučio za hotele i restorane, dok Dino Merlin za drži deo gde su izloženi instrumenti. Hanka Paldum kao dodatni obrt odabrala je buregdžinicu.

Drugi posao vezan za muziku ima i Toni Cetinski. On je otvorio privatnu školu, kroz njegovu školu prolaze brojni profili dece koji ih oduševljavaju. Apartmane na crnogorskom primorju izdaje Šako Polumenta a ujedno poseduje hotele i restorane. I Goran Bregović svoje mnogobrojne nekretnine izdaje.

"Zlata Petrović ulaže samo u stanove i živi samo od dobiti od nekretnina. Brena i Boba pored donedavnih deonica u Grandu imaju saradnju sa svetskim firmama i vinariju. Saša Popović pored produkcije ima i bolnicu. Branka Sovrlić sa svojim suprugom Sadikom Pašićem Pajom, nekadašnjim menadžerom, drži razne restorane", rekao je izvor za medije 2020. godine.

Postoje i oni kojima biznis nije uspeo.

Milica Todorović otvorila je pre nekoliko godine nekoliko restorana brze hrane, ondosno prodavala je kebab. Međutim, jedan takav restoran je morala da zatvori, ali pevačica nije otkrila iz kojeg razloga je to učinila.

Folkerka Tina Ivanović je bila većeg apetita, pa je sa mužem Zvezdanom Anđićem otvorila televiziju krajem 2009. godine. Međutim, ovaj biznis im nije dugo potrajao, pa su već šest meseci kasnije rešili da stave katanac na televiziju. Kako se pisalo tada, posao je išao neočekivano loše, pa su Tina i Zvezdan morali da isplate zaposlene, zatvore televiziju i da se ponovo oslone na pevačicine tezge kada su upitanju novčani prilivi.

Salon lepote u svom rodnom Šapcu je svojevremeno držala je Slavica Ćukteraš. Ona je davnašnju želju ostvarila pre sedam godina kada joj je pevačka karijera podbacila, ali joj ruže nisu cetale ni u privatnom biznisu, pa je bila primorana lokal da zatvori.

Pevačica Goga Sekulić pre više godina otvila je salon lepote u Knez Mihailovoj ulici, koja je koristila najnovije metode za ulepšavanje noktiju, te je estrada rado dolazila kod Goge u salon na pedikir i manikir. Međutim, Gogin salon nije poslovao onako kako je ona želela, a pored toga nije imala vremena zbog pevačkog posla da mu se potpuno posveti, pa je rešila ubrzo da ga zatvori.

Autor: N.Brajović