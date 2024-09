Nije mi bilo suđeno da budem majka, sada je kasno: Isidora Minić progovorila o bolnoj temi sa kojom se suočava sve više žena

Isidora Minić, prema mišljenju mnogih, jedna je od najlepših i najšarmantnijih glumica na Balkanu.

Iza sebe ima brojne uspehe i priznanja za glumački rad. Kroz život gazi hrabro, te je retko govorila o privatnom segmentu života. Jednom prilikom progovorila je o majčinstvu i ulozi roditelja koju nije iskusila.

"Žao mi je što nemam decu, ali prosto se nije desilo i ne moram da mislim da mi je zbog toga život propao. Nisam razmišljala o tome ko bi nosio moje ime i produžio vrstu, na roditeljstvo sam gledala kao na to da sa voljenom osobom stvoriš nešto samo vaše, zajedničko, neko biće kome daješ neograničenu ljubav. Ali, bože moj", rekla je glumica svojevremeno za Kurir.

Kako je dalje opisala, na stvaranje porodice gledala je potpuno drugačije. Međutim, smatra da joj jednostavno nije bilo suđeno.

"Neki put me i uteši kada vidim gde ovaj svet hrli i kuda ide. Stalno sam mislila da će klimatske promene i suše doći jednog dana i tešila se da je dobro što nemam decu da to ne dožive, a evo, i ja doživljavam. Svet ide ubrzano u nekom groznom pravcu. Šta da radim?! Nije sve bilo u mojim rukama. Nisam mislila samo na sebe, da zadovoljim svoju potrebu, a verovatno mi je to nasledstvo od roditelja. Mislila sam, njima se desilo, desiće se i meni. Ali današnje vreme je drugačije. Nije se desilo, onda sam i kasno upoznala čoveka s kojim bih volela da se to desi. Sad je dibidus kasno. Verovatno mi nije bilo suđeno", rekla je glumica kojoj formalnosti nikada nisu bile prioritet.

Autor: Milica Krasić