Ispovest Dejana Milićevića tera jezu u kosti: Udisao opasne hemikalije, rođak ga terao da živi u podrumu

Na ove detalje niko ne ostaje ravnodušan

Dejan Milićević otkrio nepoznate detalje iz privatnog života i početka karijere.

- Prvo sam želeo da budem operski pevač, drao sam se kao konj i pevao neke operske arije. Posle toga sam želeo da budem modni kreator i crtao sam. Kasnije je došla ljubav prema modnoj fotografiji i poželeo sam da tranformišem ljude... Svoje drugare sam pentrao po krovovima i prugama... - govorio je Milićević.

Pre nego što je napravio imperiju i postao mag fotografije, Milićević se suočio sa raznim neprijatnim situacijama u životu, a jedna od njih je bila tokom života u Americi.

- Kada sam otišao u Ameriku da studiram, shvatio sam da ja sve znam. Sve vežbe i ispite sam polagao bez problema, tako da nisam video sebe tamo. Živeo sam kod baba ujne i deda ujaka koji mi je govorio da sam ratni izdajnik, jer ja treba da ratujem u svojoj zemlji i ne da džabalebarim kod njih - otkrio je Dejan i priznao:

- Živeo sam u predivnim uslovima do trenutka dok nisam dobio naređenje da pređem u podrum jer trošim struju, vodu i "ništa ne radim u svom životu", morao sam da radim kod njega u hemijskom čišćenju, primam prljav veš Amerikancima i izdajem čist, da se trujem tamo i udišem one hemikalije i za to da dobijem 15 dolara dnevnicu... Ja ni sada ne trpim autoritet, a kamoli tada kao mlad... To kod mene ne prolazi... Radio sam, molio sam ljude da ih fotkam kako bih skupio pare i vratio se nazad u tadašnju Jugoslaviju - govorio je Dejan.

Autor: A. Nikolić