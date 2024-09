Pretužna ispovest Vedrane Rudan o borbi sa rakom: Kupila sam sebi unapred prsten za rođendan jer ne znam hoću li ga dočekati

Vedrana Rudan podelila je deo svoje borbe sa čitaocima bloga koji vodi otkako je javnosti saopštila da ima rak.

Hrvatska književnica Vedrana Rudan nedavno je otkrila da ima rak i poručila da više neće da piše već joj je plan da se posveti lečenju.

Tada se javnosti obratila putem svoje Fejsbuk stranice kako bi se zahvalila na podršci koju je dobila u teškim trenucima, a sada se ponovo oglasila. Između ostalog spisateljica je rekla da često razmišlja o smrti, ali i da joj je suprug najveća podrška.

Iako joj je karcinom uklonjen operacijom, Vedrana je u svom blog postu "Šta mi se bore misli" napisala:

- Rak je možda izlečiva bolest, ali samo mali broj onih koji ga imaju veruje u to. Lekari ih bodre, bodre i mene, 'sve smo maknuli', a onda kreće rečenica: 'Vidimo se za tri meseca.' Ako ste 'svi uklonjeni', zašto sam čula: 'Niko vam ne može garantovati da nijedna metastaza već nije počela...' Međutim, kada čujete da je 'sve čisto' u ovom trenutku, uzdah olakšanja i život ti drugačije miriše - počela je i nastavila:

- Pre bolesti, često sam govorila, dosadno mi je, stara sam, ne želim da živim, ovaj svet je užasan, ne želim više da gledam kuda ide, sve je iza mene, svi snovi, sve ljubavi, svi planovi, sve radosti, kako se ubiti i najzad prekinuti film koji u tebi izaziva ili teskobu ili zevanje? Sada, danas, osećam neodoljivu potrebu da se probudim i vratim na staro. Odvraćam misli od raka na nezamislive načine. Kupila sam sebi prsten za rođendan pre rođendana jer nisam sigurna da ću rođendan dočekati, od njega me deli mesec dana - pisala je Vedrana Rudan.

- Strah od smrti je normalan, ali dolazi i prolazi. Moj rak me prati svaki trenutak mog života. Sinoć sam izašla iz tuš kabine, obrisala se i otišla u spavaću sobu. Videla sam svoje telo u ogledalu. Da, konačno sam izgubila onih deset kilograma koji su me mučili, što je dobro, ali... Debeo, ljubičasti ožiljak na sredini mog stomaka... Ne vidim to kao spas, za mene je to znak bliske smrti i ružnoće - dodala je ona.

- Čula sam svog muža kako otvara vrata u kući. Odjurila sam u kupatilo i obukla bade mantil. Nisam želela da vidi golu nakazu. Četrdeset odsto muževa napusti svoje žene kada ona dobije rak, moj muž nije među njima, naprotiv, on se brine o meni danju i noću, ponekad me bole leđa i noge, ali svaki bol tumačim kao metastazu u telu, ne mogu ni sa kim da pričam o tome, Kejt Midlton je daleko, ljudi oko mene imaju druge "probleme“ - zaključila je Rudan.

Podsetimo, književnica Vedrana Rudan objavila je početkom maja da joj je dijagnostikovan rak žučnih kanala i od tada neretko u blogovima opisuje svoju tešku bitku.

Autor: PINK.RS