Uža porodica: Sanja Kužet podelila fotku sa sinom Vukom, usijala mreže svojim izgledom nakon porođaja (FOTO)

Voditeljka Sanja Kužet (41) nedavno je po treći put postala majka, kada je 3. jula na svet donela sina Vuka.

Sanja Kužet, koja ne skriva koliko uživa u ulozi majke, podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu trenutke koje provodi sa najmlađim naslednikom.

Na fotografiji koju je objavila, Sanja je sedela na klupi, odevena u elegantnu plavu haljinu, dok se pored nje, u kolicima za bebe, odmara mali Vuk.

- Uža porodica. Preostali deo je na radnim zadacima - napisala je Sanja, aludirajući na odsustvo ostatka porodice koja je zauzeta poslovnim obavezama.

Podsetimo, Sanja je u braku je sa Nemanjom Živojinovićem, direktorom marketinga jedne auto-kompanije koji ne voli da se eksponira u javnosti.

Sanja i njen sadašnji partner Nemanja su se upoznali kada je ona imala 21 godinu, a on 23. Međutim, tada joj nije bio interesantan.

- Na jednom letovanju na Kritu, to je bila družina, oni muškarci krenuli na letovanje, sestra, ja, drugarice krenule na letovanje. Oni se svi tu nešto međusobno muvali, smuvali, ali on i ja nismo... On je tu nešto kao pokušavao, međutim on meni uopšte nije bio interesantan. Pa jednostavno mi tada nije bio.Ja sam bila mnogo teška i komplikovana, dobro sam se ja i udala - rekla je Sanja u "Balkanskom ulicom", pa nastavila:

- Elem, mi smo se tu zaista družili i posle nekog vremena smo mi započeli neku vezicu u tim godinama, koliko je to mogla da bude vezica i zaista je kratko trajala i nije bila ništa vredna nekog pominjanja. Međutim, deset godina kasnije, kad se meni sve u mom životu izdešavalo turbulentno, pošto je ta družina i dalje opstala, povremeno se tako viđala, on mi se tu nekako nametnuo kao neka osoba koja je bila uporna. Izgleda da su zaista kod mene nekako uvek dobijali oni najuporniji priliku da se družimo, da pričamo pa onda da procenim, da vidim da li tu dalje ima nekog štofa za dalje i hemije pre svega. Tako da, Nemanja, kada sam ga videla ponovo, nakon deset godina, je bio potpuno druga ličnost, zato što je bio zaista već izgrađen muškarac, formirana ličnost, ono sećanje na njega, normalno sa 23 godine i to tada, su bile zaista potpuno dve različite osobe, tako da smo imali jedan potpuno nov početak. On je verovao da je to to, da ćemo uspeti i da treba da damo šansu.

Autor: Nikola Žugić