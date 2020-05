Bio sam nestabilan, nisam mogao da shvatim da mi se porodica raspala i da mi je sve propalo kao kula od karata, a u celoj priči je bilo najteže mojoj deci - priznao je za Pink.rs Đogani s knedlom u grlu.

Luna Đogani kroz suze je pred kamerama rijalitija ''Zadruga 2'' iznela potresne detalje iz porodičnog života koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Naime, Luna je pred milionskim auditorijumom otkrila da je njen otac, denser Gagi Đogani, koristio narkotike, te da je ona mnogo patila zbog njega. Priča o Gagijevoj borbi sa opasnim porokom proteže se i kroz aktuelnu, treću sezonu ''Zadruge'', a on je ranije za Pink.rs u potresnoj ispovesti otkrio šokantne detalje pakla kroz koji je prošao zbog narkotika.

- To je najteži deo Luninog života, to je nju mnogo potreslo i zabolelo i ona to nikada neće zaboraviti. To je ostavilo dubok ožiljak i nju to boli. I na mene je sve to ostavilo veliki trag. Mnogo mi je bilo teško dok sam gledao sa kolikim bolom ona priča o tom periodu, plakao sam sve vreme, a ćerka Nina me je tešila i pokušavala da me smiri. Nina mi je brisala suze, mnogo mi je bilo teško - počeo je Gagi priču s knedlom u grlu i dodao da se kaje što je krenuo stranputicom, a otkriva i kada je ušao u svet narkomanije:

- Kajem se zbog svega, naravno. Luna nije ispričala razlog zbog kojeg sam ja krenuo stranputicom. Ja nisam taj profil narkomana, ja sam čovek umetnik, celog života sam se bavio sportom, 15 godina sam igrao fudbal. Igranje i koreografija mi je bilo sve u životu. Jednostavno, razlog mog odavanju poroku bio je moj emotivni razdor koji je usledio kao posledica razvoda od Anabele. Meni je tada propao svet, porodica mi se raspala. Propao mi je život. Najteže mi je bilo zbog dece. Sam razvod mi je teško pao. Svima razvod teško padne, neko ode i skoči s mosta, ubije se, neko ode u alkoholizam, neko ode u drogu. Ja sam izabrao drogu. Tu sam pronašao utehu i smatrao sam da ću te teške momente i tu bol da prebrodim uz drogu. Bio sam nestabilan, nisam mogao da shvatim da mi se porodica raspala i da mi je sve propalo kao kula od karata, a u celoj priči je bilo najteže mojoj deci - kaže denser za Pink.rs i otkriva da je pre narkotika konzumirao i antidepresive kako bi prebrodio najteži period u životu koji je usledio nakon razvoda od Anabele.

- Pio sam antidepresive od momenta kad sam se razveo. Bio sam i kod psihijatra i kod bračnog savetnika i morao sam da koristim tu terapiju da bih mogao da prebrodim sve te probleme i da pobedim tu bol. Mislio sam da ću sa Anabelom biti ceo život. Najviše me je pogodilo to što deca nisu bila pored mene. Nisam patio za Anabelom, nije mi ona falila, već naša deca - priznaje Gagi kroz suze i otkriva u kom trenutku je prelomio i prestao da konzumira narkotike.

- Prelomni trenutak kad sam odlučio da prestanem da koristim drogu bio je kad je Luna došla u bolnicu i kada me je zatekla u veoma lošem stanju. Ona je mislila da sam se predozirao. Koristio sam samo kokain, da sam koristio neku drugu drogu ko zna da li bih se izvukao. Završio sam na VMA, razlog nije dug, niti bilo šta slično. Kada si u takvom nekom lošem društvu uvek izbije neki problem. Ja sam tada imao frakturu desne strane i završio sam u bolnici, to je bilo pre tri godine. Ja sam se tada otreznio i shvatio sam u kakvom sam problemu. Sama reakcija moje dece koji su bili uplašeni za moj život otreznila me je. Teško je izvući se iz narkomanije, ali glavnu snagu dale su mi Luna i Nina i moja porodica koja je stala iza mene. Mnogo sam ih povređivao, mnogo bola sam im naneo i tih sedam dana koje sam proveo u bolnici bili su dovoljni da presečem. Rekao sam sebi ''Potreban si svojoj deci, svojoj porodici'' i tu sam stao. Luna je onim što je rekla poslala poruku i ja je podržavam u tome. To je iza nas i neka moja priča posluži kao primer drugima koji su imali problem sa narkomanijom, to je sada moja prošlost. O tome treba da se priča, porodica i deca su najveća snaga koja je jača od bilo kog poroka.

Autor: M. K.