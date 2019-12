NOĆ VEŠTICA ILI SVETI LUKA? Evo šta o tome kažu etnolog i sveštenik! (VIDEO)

Za jedne Sveti Luka, a za druge Noć veštica. Neki nepisani zakon u Srbiji nalaže da se nikako ne smeju istovremeno poštovati oba praznika. Mnogi ovaj "sukob" shvataju ozbiljno i burno regauju.

Jasna Jojić etnolog za Novo jutro kaže da ne vidi da ne može da poveže Halloween sa,Sotonom, urpkos tome što pojedini mediji na naslovnim stranama to stavalju u,isti kontekst.

- Ovo je stari Keltski, istorijski praznik. Za stare Kelte je to bila Nova godina. Oni,na taj način slave prelazak iz “doba dorba” u “doba zla”. To zapravo zanči da,nakon toplih dana, stižu hladni – objašnajva Jojić, ističući da je akcenat ovog,praznika zapravo na simbolici.

- Kelti su palili vatre da bi prizvali toplotu, palili su lekovito bilje, udisali taj,vazduh i na taj način bi ojačali imunitet za predstojeću zimu. Takođe, slatkiše,su kačili na drveće i pravili su maske kojim bi plašli zle demone da ne prilaze,njihovoj zajednici, naročito tokom zime. Mi možemo da ovaj praznik,okarakterišemo danas kao katoločki, ali zapravo, on i nema neke veze sa,katoličastvom kada pogledate njegovu istoriju – objašnjava Jojić, dodajući da,Vatikan ne slavi Noć veštica.

Jojić takođe naglašava da ovaj deo Balkana ima istorijske veze sa Keltima, pa tu i ne može da čudi činjenica da su neki svesno ili ne naklonjeni prosavi Noći veštica.

- U onoj meri u kojoj želimo da se odreknemo keltskog porekla, koje je dokazano i,istorijski i antropološki, onda možemo da kažemo da ovaj praznik ne pripada,nama. Ukoliko ipak želimo da čuvamo neko naše drevno poreklo, onda ćemo ga,prihvatiti – dodaje ona.

Aleksandar Raičević organizator Go Halloween party kaže da je povod ovog događaja za njegovu organizaciju pre svega lep provod.

- Mi želimo da napravimo dobru žurku. Inače, ja sam Pravoslavac i slavim Svetog Luku, a pre 12 godina krenuli smo da smišljamo ideje kako da organizujemo žuku pod maskama na današnji dan – kazao je Raičević isitčući da su Srbi inače takav narod da,uvek pronalazi povod za provod, počev od Srpske Nove godine, Dana zaljubljenih,,pa i Noći veštica.

Sveštenik Gligorije Marković proslavu Noći veštica, ali prozivke na račun obeležavanja ovog praznika karakteriše kao luckasto ponašanje.

- Opasnost leži upravo u toj otkačenosti od svih elemenata koji čini praznik i koja je,njegova suština. Vek u kome živimo i potrošačko društvo obeležava takve,praznike. Setite se i Blac firday, koji doziva potrošače u Tržni centar da,troši novac – kazao je on.

- Na današnji dan Zapadna crkva slavi sve svoje svete. Puno je elemenata svega toga,da bi se opredelili – objašnjava Marković.

On kaže da su veštice počele da budu medijski eksopnirane još 90-tih, to nije krenulo,skoro.

- Zbog toga je to i sociološko pitanje koje postoji neko duže vreme. Čovek treba da se,zapita zašto je sve to tako. Zbog čega očekujemo da imamo magiju koja sve,rešava. To je odraz nemoći današnjeg čoveka – rekao je.

- Suština svakog praznovanja i ritual je da nam donese neku novu stvarnost. Kod ovog praznika rituali su kupovina maski, slatkiša i poklona – objašnjava sveštenik Marković.

- Slava je nešto što, ne daj Bože da ikada nestane, iz našeg naroda. Ona nas je održala,kroz niz vekova, vezuje nas za crkvu i to je važno. Svaki put kada pogeldamo,svet, moramo da znamo da je to pali svet. Svako ima pravo da odlučujemo, to nam,je i Bog dao. Otkačenost uma nije svojsvtena čoveku – kazao je sveštenik Marković.