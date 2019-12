Iako smo Svetog Nikolu dočekali maltene u kratkim rukavima, zima se polako zahuktava. Naime, ovako visoke temperature možemo da očekujemo još samo u naredna dva dana.

Od ponedeljaka ulazimo u zimski period i ove godine se slučajno podudario astronomski i meteorološki početak zime, kaže meteorolog Nedeljko Todorović za Pink. Zima ove godine, barem kada je reč o temperaturama, kako kaže Todorović, kasni.

Kaže da ne može da tvrdi da će nas zaobići zima kakva je bila 2012. godine i koju mnogi i dalje pamte.

Poslednja sedmica decembra biće hladnija sa maksimalnim temperaturama između pet i 10 stepeni. Sutra nas kao uvod u zahlađenje očekuje kiša, a od ponedeljka i sneg u planinskim predelima.

Poslednjih dana decembra samo u brdsko-planinskim predelima, i to ponegde, možemo očekivati kratkotrajan sneg. U Beogradu i Vojvodini male su šanse da se zabeli, a postoji nagoveštaj da bi od 30. decembra do 2-3. januara moglo biti kratkotrajnog snega u prestonici.

- To je još pitanje, jer ostaje još desetak dana dotle. U Novogodišnjoj noći u Beogradu je u svega 30 odsto slučajeva bilo snega koji se zadržao. U oko 30 odsto slučajeva ili pada malo snega ili pada kiša, a u još 30 odsto je suvo vreme. Nije svaka godina ista, a svakako je veća verovtnoća da snega neće biti u Beogradu u najluđoj noći - kaže Todorović.

- Dolazi promena vremena u nedelju i ponedeljak, znači 22. i 23. decembra. U petak i subotu je priprema promene, biće toplo i dalje i u nedelju će biti natprosečno toplo, ali će u subotu posle podne početi kiša, a najviše kiše biće u nedelju posle podne i u ponedeljak - objasnio je Todorović. Uz to, u košavskom području biće dosta vetra, pogotovu u subotu i nedelju.

- Vetrovito, oblačno i pad temperature sledi u ponedeljak, 23. decembra - dodao je Todorović. Taj pad temperature, gledajuće najviše vrednosti, bio bi za sedam-osam stepeni Celzijusa.

- Od sledeće sedmice, 23. decembra, do kraja meseca, maksimalne dnevne vrednosti bile bi negde između pet i deset stepeni - naveo je Todorović.

Ukazao je da će u planinskim predelima biti snega i da će ga na Kopaoniku pasti sledeće sedmice bar 20-30 centimetara.

- U drugom delu sedmice, u nižim predelima brdsko-planinskog dela zemlje moglo bi da bude malo slabog, kratokrajnog snega - istakao je Todorović i dodao da se to odnosi na Vranje, Požegu, Kraljevo, Rašku. Što se tiče Beograda i Vojvodine, kako kaže, vrlo je mala šansa da bude snega.

- Gledajući sa ove distance, a to je 12-13 dana unapred, dan-dva pred Novu godinu, 29. i 30. decembra, a možda i 31, biće kratko slabog snega i u Beogradu - najavio je Todorović.

Zbog magle hladnije u kotlinama nego na planinama

Objašnjavajući zašto su temperature na severu zemlje više, a ka jugu sve niže, Todorović kaže da je to zbog magle.

- Stvara se takozvana temperaturna inverzacija, znači u nižim slojevima u dolinama i visoravnima se slegne hladan vazduh, nema vetra da ga pomeri. Na visinima je toplije, na Kopaoniku je toplije nego u Vranju, na primer. Onda taj hladan vazduh ceo dan se zadržava u toj kotlini, uz maglu i to ne dâ temperaturi da poraste - rekao je Todorović.

Na pitanje da li ćemo zbog ovog lepog vremena sneg imati u martu, Todorović kaže da će ga pre biti u februaru.

- To je kompenzacija prirode, kada je u jednom delu toplo, onda dođe jedan hladniji period. Normalno, nije to strogo pravilo, ali ajde da kažemo da je veća verovatnoća da bude hladnije u drugom delu zime u odnosu na prvu polovinu. Mislim od polovine januara pa nadalje da ipak bude hladnije - rekao je Todorović.

- Polako ulazimo u zimu, pa dok se ona malo zahukta, tako će verovatno biti u drugom delu januara i najverovanije u februaru - dodao je Todorović.

Biće i ledenih dana

Ukazao je da ne može da tvrdi da će biti snega u izobilju, ali će ga biti.

Kada se uzme u obzir cela zima, Todorović ne veruje da će biti hladna kao ona 2012. godine, kada je bilo 20 ledenih dana, ali naglašava da se takve epizode mogu ponoviti.

- Naslućuje se da bi mogla da bude u drugoj polovini januara ili u februaru jedna hladna epizoda - rekao je Todorović i dodao da će biti i ledenih dana, ali takvih dana nema u nagoveštaju bar do polovine januara.

Sredinom januara i tokom februara može se očekivati hladnije vreme. Moguće je da će biti i ledenih dana, ali verovatno ne pre polovine januara.

Podsetio je da je 1989. godine bila epizoda toplog vremena u decembru, od 16. do 22. decembra, baš isto kao i ove godine, ali su temperature bile više bar pet stepeni nego sada – između 18 i 23 stepena je bilo u tih sedam dana.

Dosta građana se žali na glavobolje zbog proleća kad mu vreme nije, a Todorović objašnjava da to nije do vremena.

- To je do geomagnetne aktivnosti. To je u pozadini vremenskih događanja, a to ljudi ne mogu da prepoznaju i izmere i nema u javnosti tih podataka. Evo na primer, juče, noćas i danas je bila jedna blaga geomagnetna bura koja doprinosi poremećaju ritma srca, glavobolji - rekao je Todorović.