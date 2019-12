"SRBIJA 2025" - 30 VELIKIH PROJEKATA VREDNIH 12 MILIJARDI EVRA koji će znatno podići BDP naše zemlje!

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je nedavno će ogromna sredstva biti uložena u komunalnu, saobraćajnu, energetsku, građevinsku infrastrukturu. Projekat će se zvati "Srbija 2025", a predsednik će ga narodu zvanično predstaviti 28. decembra.

Srbija naredne godine kreće da realizuje nove velike investicione projekte, koji bi trebalo da budu završeni do 2025. godine. U više od 30 projekata ukupno će biti uloženo oko 12 milijardi evra. To obuhvata gradnju Fruškogorskog koridora, rekonstrukciju bolnice "Tiršova", početak gradnje prve faze beogradskog metroa, kao i izgradnju brzih pruga, ali i nacionalnog stadiona i koncertne dvorane.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je nedavno će ogromna sredstva biti uložena u komunalnu, saobraćajnu, energetsku, građevinsku infrastrukturu. Projekat će se zvati "Srbija 2025", a predsednik će ga narodu zvanično predstaviti 28. decembra.

- Pošto sa toliko dobrih stvari moramo da izađemo pred narod, strategija mora da bude i realna i objektivna, a ne samo lista želja ili projekata - naveo je Vučić.

On je dodao da ljudi znaju da kada on kaže da će se nešto graditi, to će se i graditi.

- Kada kažem da ćemo za dve godine da gradimo autoput Vožd Karađorđe (od Aranđelovca do Bora), svi znaju da će se to desipočeti ti, isto kao i za Moravski koridor - dodao je predsednik Vučić.

- To znači da će svako selo i svaki grad za četiri do pet godina imati kanalizaciju i čistu vodu - izjavio je Vučić.

Drugi segment biće ulaganje u putnu i železničku infrastrukturu, u vrednosti od četiri milijardi evra, koje se odnose na nove projekte, a ne one koji su već započeti. Milijarda evra biće uložena u rekonstrukciju pruge Beograd-Preševo, dok je za škole i zdravstvene ustanove predviđeno dodatnih 700 miliona evra, a za pronatalnu politiku 500 miliona evra.

Prva linija BG metroa Makiš-Karaburma

Budžetom za narednu godinu predviđeno je i da se krene u prvu fazu gradnje beogradskog metroa. Za tu namenu u prvoj fazi planirano je 80 miliona evra. Prva faza prve linije BG metroa ići će od Železnika do Karaburme, a kasnije bi trebalo da bude produžena do Mirijeva. Biće duga 16,7 kilometara i imaće 18 stanica.

Nova koncertna dvorana

Za izgradnju koncertne dvorane Beogradske filharmonije planirano je 120.000.000 evra. Prema nekim najavama, biće građena konstrukcija od stakla i čelika.

Podsticaji za mlade bračne parove

U sklopu investicionog ciklusa, predsednik Vučić je najavio i da je plan da vantelesna oplodnja bude besplatna u celoj Srbiji bez obzira na broj pokušaja. Takođe, planirana su sredstva od 500 miliona evra za izgradnju stanova za mlade bračne parove po još povoljnijim uslovima nego za pripadnike bezbednosti, tako da će stambeni problem biti rešen za oko 40.000 mladih bračnih parova.

Ogromna ulaganja Ekonomista Dragovan Milićević navodi da je reč o ogromnim investicijama i da je najvažnije da se vodi računa o finansiranju. - Ako je reč o ulaganjima u periodu od pet godina, onda je to oko dve milijarde evra za godinu dana, što je ogroman novac i nadam se da je do detalja isplanirano kako će se finansirati. Ulaganja u puteve i železnice, a posebno u zdravstvo, poput gradnje "Tiršove", nama su neophodna i jasno je zašto se kreće sa ovim investicionim planom - kaže Milićević.

Stadion

U narednih pet godina gradiće se i nacionalni stadion, za koji je u budžetu planirano 250 miliona evra. Do sada se spekulisalo o lokaciji novog stadiona, ali najverovatnije će to zdanje biti u Surčinu. U kompleksu je, pored stadiona, planirana gradnja tehnološkog parka, a samo igralište će moći da primi 60.000 navijača i prostiraće se na 35 hektara.

Stručnjak za infrastrukturu Goran Rodić ističe da će ovaj plan, kada se realizuje, znatno podići BDP naše zemlje.

- Ova ulaganja i gradnja će masovno zaposliti građevinsku industriju, a to će svakako podići naš BDP. Jasno je da su nam putevi i pruge neophodni, ali bih naglasio i da u ovom investicionom ciklusu treba da se nađu i projekti koji su vezani za otpadne vode i kanalizaciju - objašnjava Rodić.