UČENICI ZADOVOLJNI - U sistemu dualnog obrazovanja u narednoj školskoj godini više od 1.200 kompanija (VIDEO)

U zemljama koje su uvele dualno obrazovanje spremnost mladih da sami započnu biznis je iznad 40 odsto, a učenici u Srbiji pozitivno gledaju na ovakav sistem školovanja jer im donosi iskustvo potrebno za zaspolenje, ali im je istovremeno i zanimljivo.

Jovan Starovlah, učenik Tehničke škole "Zmaj" sa Novog Beograda, koji se školuje po sistemu dualnog obrazovanja, ima odlično iskustvo sa kompanijom iz Batajnice koja proizvodi delove za motore za avione.

- Idem dva puta nedeljno tamo i veoma je zanimljivo. Radimo sve i svašta. Daju nam različite zadatke i ne radimo uvek zavarivanje. Ljubazni su i sve što ih pitamo nam odmah pokažu. Jeste mi bilo teže na početku da se uklopim, ali je lepo raditi sa njima – kaže Starovlah.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže dualno obrazovanje mnogi mešaju sa praksom na radu.

- Dualno obrazovanje je više od toga, zato što deca ne idu da gledajušta se u kompaniji radi, nego zaista u kompaniji rade. To je najbolji način danauče i na najnovijoj tehnologiji, sa onim alatima i uređajima sa kojima sedanas radi. Nisu to oni alati i uređaji od pre 30 godina, to su veomasofisticirani uređaji i kompleksni procesi u proizvodnji koje morate da znate inaučite, a nemate gde osim kod onih koji to najbolje rade, a to su kompanije –rekao je Čadež.

Kako je dodao, dualno obrazovanje mladima omogućava sticanje radnih navika iodgovornosti.

Bitan je i taj preduzetnički duh, ne samo da imaju zanat u rukama. U zemljama koje su uvele dualno obrazovanje spremnost mladih da sami započnu biznis je iznad 40 odsto. Postoji razlika u svesti mladih ljudi i spremnosti da preuzmu odgovornost

Prema njegovim rečima, u dualno obrazovanje uključeno je 880 kompanija i 6.100učenika.

- U narednoj školskoj godini očekujemo poveća broj kompanija na više od 1.200,možda i 1.500, kao i broj učenika za nekih 30 odsto – istakao je Čadež.