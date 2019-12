Danas oblačno uz povremenu kišu, a očekuju se i SNEŽNE PADAVINE!

Danas će biti oblacno vreme, povremeno s kišom i najvišom temperaturom do 9 stepeni, a na planinama se očekuje sneg.

Uveče i u toku noći sneg je moguć ponegde i u brdskim predelima. U Negotinskoj Krajini, kao i na severozapadu Vojvodine uglavnom suvo uz delimično razvedravanje posle podne. Vetar umeren, ponegde i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 4 do 9 stepeni. Do kraja sedmice umereno do potpuno oblačno i hladnije. U petak lokalna pojava slabe kise, dok se u brdsko-planinskim predelima provejavaće sneg.

Uveče i u toku noci, kao i u subotu, slab sneg se ocekuje i u nižim predelima, ponegde uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, uglavnom u zapadnim i južnim krajevima Srbije.

U nedelju prestanak padavina. Od ponedeljka do 2. januara suvo sa jutarnjom maglom, a u toku dana sa suncanim intervalima i temperaturom u porastu.

U Beogradu danas oblačno, povremeno s kišom. Vetar umeren, severozapadni. Temperatura od 4 do 6 stepeni.