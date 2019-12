ŠARČEVIĆ ZA PINK: Uvođenje državne mature znači učenje za znanje, ne za ocenu (VIDEO)

Efekti reforme u obrazovanju nisu mogli da se vide na PISA testiranju, jer tu učestvuju petnaestogodišnjaci, a rezultati reforme nisu stigli do tog uzrasta, kazao je Šarčević za TV Pink.

Ministar prosvete Mladen Šarčević gostujući u Novom jutru TV Pink rekao je da će se glavne promene u obrazovnom sistemu desiti uvođenjem državne mature, a to će se, kaže Šarčević dogoditi za dve godine. On je takođe rekao da će tada, učenici prestati da uče za ocenu i početi da uče za znanje, što je po njegovoj oceni, jako važno.

Šarčević je rekao da efekti reforme nisu mogli da se vide na PISA testiranju, jer tu učestvuju petnaestogodišnjaci, a reforma nije stigla do tog uzrasta. On takođe kaže da su deca u Srbiji na TIMS S testiranju 27. u svetu, a kako je objasnio, na tom takmičenju učestvuju deca uzrasta od 7 do 11 godina.

- Glavna promena će se desiti kada se uvede državna matura, to je za dve godinu. Tada prestaje da se uči za ocenu, počinje da se uči za znanje - rekao je ministar Šarčević i dodao da je u proteklom periodu od značajnih promena uvedena informatika kao obavezan predmet, a takođe je počela reforma u gimnaziji gde su osim odeljenja za nadarene u matematici, informatici, otvorena i odeljenja za nadarene u hemiji i biologiji.

Šarčević je naglasio da su škole dobile 10.000 digitalnih učionica, akademije, a zaživeli su i dualni profili, Fond za nauku, urađena Strategija veštačke inteligencije, Srbija je punopravni član ERAZMUS plus programa, član CERN-a, a biće 13. zemlja sa kojom će Japan imati bilateralne odnose u nauci.

Po njegovoj oceni očekuje se da platni razredi dovedu do veće motivacije zaposlenih u prosveti. Ministar je naglasio da su odnosi sa sindikatima dobri.

- Zajedno analiziramo na koji ćemo najbrži način moći da vratimo ljude na stalni radni odnos u prosveti. To ćemo pokušati već u januru, ako možemo jednim brzim rešenjem, jer ih mnogo ima da bi se to silnim konkursima radilo - rekao je ministar.

Kako je takođe ocenio, dualno obrazovanje je dobra oluka koja se sprovodi jer je sada zaživelo je u Srbiji i pokazalo se kao dobro rešenje, jer učenjem kroz rad, kaže on, mlad čovek ima osiguran posao tokom školovanja.

- Mi smo jedna od retkih zemalja koja je decu zaštitila zakonom. Ceo svet se bavi celoživotnim učenjem - zaključio je Šarčević.