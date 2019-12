PALMA: NEĆEMO VIŠE PUNITI BUDŽET MILA ĐUKANOVIĆA (FOTO)

6.500 ljudi sa teritorije grada Jagodine svih struktura prisustvovalo je Novogodišnjem koktelu za Ginisa u hali sportova u Jagodini, koji tradicionalno organizuje predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma. Prisustvovao je i ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik SPS Ivica Dačić.

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine i narodni poslanik Dragan Marković Palma izjavio je da više neće slati učenike osnovnih škola na letovanje u Crnu Goru, jer, kako je rekao, neće da puni budžet crnogorskom predsedniku Milu Ðukanoviću, koji je prvi priznao Kosovo, a sada otima imovinu Srpske pravoslavne crkve.

"Ja molim građane Srbije da ne pune budžet nekome ko se zove Milo Ðukanović, ko od tih para finansira Šiptare Haradinaja, Tačija i ostale koljače srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", rekao je Marković.

”Mi već 14 godina šaljemo osnovce iz Jagodine koji završe četvrti i osmi razred u Crnu Goru. To je 1500 učenika svake godine, pa vi vidite koliko je to para za crnogorski budžet. Od 2020. godine naši đaci će ići na more u Grčku”, rekao je Marković.

"Ovo nije moj udar na crnogorski narod, crnogorski narod je dobar i mi imamo monogo brakova srpsko-crnogorskih, ali Milo Ðukanović, ne želim da se mešam u unutrašnje stvari Crne Gore, radi na štetu Srbije i srpskog naroda, a Srbija je finansirala obnovu Crne Gore kada je bio zemljotres i 75 odsto turističkih destinacija u Crnoj Gori izgradili su Srbi", rekao je Marković.

"Do sada sam ćutao, ali sam večeras odlučio da progovorim i neću više da ćutim", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije. “Srbija je u 2019 godini postigla značajne rezultate na ekonomskom i političkom planu i za to zaslužuju aplauze i Aleksandar Vučić i Ivica Dačić”, poručio je Dragan Marković Palma.

Govoreći o Jagodini, Marković je ocenio da je ove godine, i proteklih, mnogo urađeno na ekonomskom i socijalnom planu grada i sela i tako će biti nastavljeno i iduće godine, kada će biti otvorene dve nove fabrike investitora iz Austrije i Nemačke, a treću proširuje italijanska kompanija ''Mobi Turi'', koja u Jagodini uspešno posluje nekoliko godina. “

U poslednje četiri godine jagodinska privreda beleži suficit, Samo u prvih deset meseci ove godine suficiti privrede u Jagodini je 12,5 miliona evra i to je 56 posto ukupnog suficita u Pomoravskom okrugu. Grad Jagodina je u 2019. godini plaćao kamate za kredite za svoje poljoprivrednike i privrednike i ukupno je u ovoj godini njih 250 uzelo takav kredit, za koji je Grad plaćao kamatu, Pozivam ih da to čine i u 2020. godini, oni kojima je kredit potreban. U 2020. godini ćemo postaviti dva nova kamena temeljca za dve nove fabrike. Austrijski Šibel, koji će zaposliti ukupno 100 radnika u martu počinje izgradnju svoje fabrike u Jagodini, a jedna nemačka kompanija sa kojom smo 95 posto postigli dogovor, takođe počinje izgradnju fabrike u kojoj će u startu raditi 400, a za dve godine ukupno 2000 radnika” istakao je predsednik Skupštine grada Jagodine. Tradicionalni novogodšnji koktel, koji u Jagodini.

DAČIĆ: SRBIJA ĆE SE BORITI ZA PRAVA SRPSKOG NARODA U CRNOJ GORI

“Srbija će se boriti za prava srpskog naroda u Crnoj Gori. Zajedno svi mi, zato što imamo samo jednu zemlju i jedan narod, srpski narod i Srbiju", rekao je Dačić, na tradicionalnom novogodišnjem koktelu u Jagodini.

Ne želim da govorim kao predstavnik Srpske pravoslavne crkve, ali svaki napad na Srpsku pravoslavnu crkvu je i napad na srpski narod i mi stojimo čvrsto iza srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve", poručio je Dačić.

“Sadašnja vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, ostvarila je veoma značajne rezultate na državničkom i ekonomskom polju i zaustavila negativan tok priznavanja Kosova i Metohije, u odnosu na vreme kada su na vlasti bili Tadić, Ðilas i Jeremić. Nemojte da verujete nikome koji kaže da zbog Evrope ili bilo koga drugoga mi moramo da se odreknemo naših nacionalnih interesa. Naprotiv mi moramo da branimo Srbiju da bismo mogli da idemo u Evropu", istakao je Dačić.

On je naveo i da Srbija želi saradnju sa svima, pruža ruku svima, ali opet čvrsto stoji na svome:

"Tuđe nećemo, a svoje ne damo".

“Ja sam ponosan što imam takvog prijatelja i brata kao što je Dragan Marković Palma i ponosan zato što Srbija ima jednog takvog političara i mnogi političari treba da se ugledaju na te principe, a to je šta ste konkretno uradili za svoj narod, koliko ste fabrika otvorili, novih radnih mesta, koliko ste ljudi zaposlili, koliko ste puteva napravili, vrtića i to je ono na šta su ponosni i građani Jagodine i građani Srbije i na državnu vlast” reako je Dačić.

NOVOGODIŠNJI KOKTEL KOD PALME ZA GINISA

U hali sportova u Jagodini bilo je sinoć 6500 ljudi sa teritorije grada Jagodine, a bili su poljoprivrednici, privrednici, radnici, sindikalci, studenti, penzioneri, predstavnici i seoskih i gradskih mesnih zajednica, predstavnici policije, vojske, Srpske pravoslavne crkve, zdravstveni, socijalni, prosvetni, sportski i kulturni radnici…

Novogodišnji koktel u Jagodini je i po broju i po strukturi gostiju je za Ginisa, jer, osim što mu je prisustvovalo 6.500 ljudi, na jednom mestu zajedno su bili i poljoprivrednici i političari, i popovi i policajci, i sindikalci i privatnici, i studenti i penzioneri.

Posle zvaničnog dela Marković je obišao sve prisutne i svima čestitao Novogodišnje i Božićne praznike.

U zabavnom delu programa nastupili su Marinko Rokvić i jagodinka Milica Čikarić, uz orkestar Vladana Alempijevića i Saše Bogosavljevića Supe.