Drobnjak za Pink: Plan je da se uradi još 5.000 kilometara puteva kako bi se pomoglo lokalnoj samoupravi u Srbiji! (VIDEO)

Brze saobraćajnice značajno utiču na razvoj lokalne samouprave, a zajedno sa autoputevima ubrzavaju napreak Srbije, rekao je Zoran Drobnjak direktor JP "Putevi Srbije", gostujući na TV Pink.

Drobnjak je rekao kako ovo javno preduzeće ima u svojoj nadležnosti 15.000 kilometara puteva u Srbiji, kao i da je plan da se uradi još 5.000 kilometara puteva kako bi se pomoglo lokalnoj samoupravi.

- Tih 5.000 kilometara treba da uradimo u narednih četiri do pet godina. ''Putevi Srbije'' su ove godine uradili 1.082 kilometra puteva od kojih je 542 kilometra puteva spada u lokalne puteve. Svake godine ''Putevi Srbije'' pomažu lokalnoj smoupravi i dogovaramo se sa lokalnom samoupravom koji to lokalni putevi treba da se urade kako bi se građanima olakšao život - rekao je Drobnjak.

On je ukazao na značaj puteva za lokalnu samoupravu, kao i na značaj autoputeva za napredak Srbije.

- Put je život, a autoput je lep život. Pod broj jedan autoput je bezbedan, i vozač se, kada vozi autoputem, ne umori, on vozi opušteno za razliku od toga kada vozi putem koji je dvosmeran. Na magistrali vozač mora uvek da bude skoncentrisan da li će da prođe neki auto ili šleper - objašnjava Drobnjak i dodaje da se autoputem vozi opušteno i da se vreme utrošeno za vožnju smanjuje za duplo.

Kako je on rekao deo autoputa od Obrenovca do Surčina izgleda impresivno i osvrnuo se na buduće planove za gradnju novih saobraćajnica.

- Prvo novo šta krećemo jeste autoput od Novog sada prkeo Fruške gore do Rume. Potom se nastavlja sa radom na brzim saobraćajnicama, na autoputu od Požarevca do Golupca i Donjeg Milanovca koja potom ide do Brze Palanke. Od Brze Palanke ide se desno ka Knjaževcu, a levo ka Kladovu. Takođe radimo brzu saobraćajnicu od Paraćina do Zaječara pa od Zaječara do Knjaževca - kazao je Drobnjak.

Kada je u pitanju izgradnja novih autoputeva, Drobnjak se osvrnuo kako se očekuje potpisivanje novih ugovora za izgradnju saobraćajnica, te da treba da s ezavrši još otprilike 300 kilometar puteva od ukupno 850 kilometara.

- Od autoputeva treba da potpišemo ugovor za izgradnju autoputa Novi Sad - Ruma, onda idemo da radimo autoput od Niša ka Pločniku, ka Merdarima. Naravno krećemo da radimo projekat od Požege do Duge Poljane između Novog Pazara i Sjenice će da prođe taj autoput, Potom da vidimo sa kolegama iz Crne Gore gde će oni u Boljarama da se spoje da i mi počnemo tu da radimo projekat - naveo je drobnjak i dodao je u planu još i izgradnja brže saobraćajnice na relaciji Šabac - Užice.

On je naveo kako je Moravksi koridor koji se proteže od Pjate do Preljine ozbiljna deonica koja zauzima dužinu od 120 kilometara.

- Treba uraditi 120 kilometara. To treba da urade za 4 godine. Američko-turska firma radiće ovu deonicu. Kada vreme bude dozvoljavalo, od marta ili februara počećemo sa gradnjom novih saobraćajnica - kazao je Drobnjak.