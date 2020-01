DA LI ĆE BITI SNEGA ZA BOŽIĆ? Evo kada možemo očekivati da zima pokaže svoje pravo lice!

Zima je tu, ali prema vremenskim prilikama samo kalendarski, jer se još uvek očekuju padavine koje su karakteristične za ovo doba godine. Doček Nove godine je u većem delu Srbije prošao bez padavina, a prema prvim najavama tako će biti i za Božić.

- Tokom Badnjeg dana očekuje se manje prolazno naoblačenje. Na severu zemlje biće suvo vreme, dok se u ostalim predelima ponegde očekuje slabo provejavanje snega, ali bez zadržavanja – kaže za "Blic" meteorolog Đorđe Đurić.

Za vikend će u većem delu zemlje dnevne temperature biti iznad nule. One će se, u subotu, tokom jutra, kretati od minus sedam u Kragujevcu, do dva stepena ispod nule u Beogradu. Tokom dana uslediće blagi porast, te će maksimalna dnevna temperatura biti pet stepeni u Beogradu i Nišu, a u Kragujevcu koji stepen više. U nedelju slično vreme, od minus jedan u Nišu tokom jutra, do pet stepeni u Novom Sadu, u najtoplijem delu dana.

Iako većina za praznike priželjkuje sneg i pravu idiličnu sliku, uz kamin, čaj i sneg, to se neće desiti ni za Božić. Temperatura će biti u minusu, ali bez padavina. Tako da, ljubitelji zimskih čarolija i stanovnici nižih predela, moraće da uživaju u nekim drugim aktivnostima i narednih dana.

- Za Božić će biti hladno i suvo vreme, bez padavina. Jutro će biti hladno, sa temperaturom u minusu, dok će tokom dana živa u termometru biti oko nultog podeoka, a u nekim delovima zemlje kretaće se od minus jedan do dva stepena iznad nule – istakao je Đurić.

U Beogradu će se, u ponedeljak, za Badnji dan, temperatura kretati od -1 tokom jutra do četiri stepena iznad nule u najtoplijem delu dana. Za Božić će minimalna temperatura biti -2, dok će maksimalna dnevna temperatura iznositi tri stepena, uz umerenu oblačnost.

Minimalna temperatura za vreme praznika, u Nišu i Kragujevcu, biće i do pet stepeni ispod nule, dok će maksimalna dnevna iznositi četiri stepena.

Kako je istakao Đurić, vreme bez padavina, sa temperaturom iznad proseka je zbog jakog uticaja anticiklona.

- Sve dok je anticiklon dominantan očekuje nas suvo, bez padavina –zaključio je Đurić.

Prema nekim dugoročnijim prognozama, sneg u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima može se realno očekivati tek krajem januara!